Suarez: "Gane quien gane, la UCR tiene que tener otro rol en la Argentina que viene"

Rodolfo Suarez: La obra de Portezuelo ya está en marcha, ya están a la venta los pliegos licitatorios. Antes de ayer se hizo la primera visita de obra a la que fueron 26 empresas de todo el mundo a la visita que se hace en el lugar y a pedir las especificaciones técnicas de la obra. Se va a hacer con bonos de la Nación pero que son mendocinos para Portezuelo del Viento, una obra que va a generar energía para aproximadamente 130 mil hogares, va ampliar la zona de riego, y la energía va a ser para los mendocinos. Va a generar no menos de 10 mil puestos de trabajo y va durar cinco años.

P.: ¿Los 10 mil son puestos directos?

R.S.: Hay 3.500 que serán de forma directa y lo demás todo indirecto. La licitación se ha hecho de tal manera que quienes contraten con empresas mendocinas van a ganar puntos para la licitación porque lo que va a generar mucho empleo para Mendoza.

P.: Lo llevo al plano político, ¿cómo imagina el futuro del radicalismo?

R.S.: En un escenario u otro, gane quien gane el 27, imagino un radicalismo con mucho más protagonismo.

P.: ¿Liderado por Alfredo Cornejo?

R.S.: Sí, claro. El radicalismo tendrá el liderazgo de Alfredo Cornejo porque Mendoza es una provincia muy importante, y hemos tenido un triunfo contundente. Alfredo Cornejo es el presidente de la Unión Cívica Radical y probablemente lo siga siendo. Dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio o el nombre que se le ponga, tenemos que seguir estando juntos pero con un radicalismo mucho más protagonista. Nuestra territorialidad en todo el país y nuestra Franja Morada en las universidades, nos obliga a tener otro rol en la Argentina que viene, gane quien gane.

P.: ¿Por qué cree que Cambiemos llega a esta situación en la que Macri puede no conseguir la reelección?

R.S.: Hay un descontento de la clase media, y de ciertos sectores que ya estaban identificados con la oposición, pero se generó una expectativa que después no se cumplió por diferentes motivos que pueden ir de una mala lectura, la sequía, la tasas de los Estados Unidos, son muchas cosas, no todo pasa por un solo motivo. Nosotros levantamos nuestra voz cuando fue la suba de tarifas. Cornejo fue el primero en decirlo, y también dijimos que había que ampliar el espacio a otras fuerzas como lo hicimos en Mendoza. Nosotros en Mendoza somos mucho más que Cambiemos porque Cambia Mendoza tiene más partidos. Tampoco el Gobierno de Macri incorporó a la gestión a dirigentes de otros partidos.

Hubo una coalición parlamentaria. Se tendría que haber ampliado esa base de sustentación antes, pero en la Argentina todos estos análisis hay que hacerlos en el contexto de un país que tiene una economía enferma desde hace muchísimos años, que esto no viene desde ahora. Posiblemente Mauricio Macri no pudo desactivar una bomba que él no activó, y que esto ya venía de antes. Esta es la Argentina que tenemos.

P.: En los equipos de Alberto Fernández se plantea la posibilidad de aumentar Bienes Personales, ¿cree que hay margen para una mayor presión tributaria?

R.S.: No, este país no resiste mayor presión tributaria. A mayor presión tributaria, menos inversión. Todas las recetas económicas que se puedan aplicar, hay que partir de hacer un buen diagnóstico sobre esta economía enferma. Utilizo ese término porque las recetas normales aquí no funcionan. Ese diagnóstico y ese arranque tienen que ser con un gran acuerdo nacional. Con la grieta, con estas diferencias que tenemos los argentinos, es muy difícil salir de esta situación crítica en la cual está el país.

Inversiones

P.: ¿Cuál es la expectativa sobre la gira que va a emprender a China y a Francia?

R.S.: Vamos a Francia a Burdeos porque está la feria internacional de vinos más importante del mundo y ahí tenemos un stand de Mendoza como una de las capitales internacionales del vino, así que vamos a estar dos días promocionando nuestros vinos a nivel mundial y buscando oportunidades de negocios para nuestras empresas. De ahí vamos a viajar a China y vamos a visitar también Dubai en donde tenemos dos hub logísticos de la provincia de Mendoza que están funcionando muy bien en lo que hace a la distribución de vinos de alta gama, de nueces y de otros productos que salen de Mendoza. Y después vamos a ir a reunirnos con empresas en relación con la mina de potasio Río Colorado, en la que ya está firmado un preacuerdo con la empresa brasileña Vale para transferir la mina a la provincia de Mendoza, y vamos ser dueños de todos los bienes y de todos los derechos. Es por eso que vamos a tener que buscar un socio en el mundo para la explotación de esta mina. Es una gran oportunidad que tiene Mendoza porque nosotros queremos agregarle valor al potasio.

P.: ¿Ya tienen pensado alguna posible empresa?

R.S.: No descartamos a nadie, vamos a salir a ofrecer al mundo. Es más fácil ser socio del Estado, que el Estado sea intermediario para que dos empresas se asocien entre ellos.

P.: ¿Qué le está haciendo falta a la industria vitivinícola para ser más competitiva?

R.S.: Tiene que ver con la estabilidad de la economía. En este momento tenemos un dólar competitivo pero no significa que por tener un dólar competitivo mañana tenemos todos los mercados abiertos para ir a vender. Necesitamos ir, conquistar nuevos mercados, cuidarlos y mantenerlos en el tiempo. En eso Chile nos lleva muchísima ventaja. Si este dólar en un tiempo deja de ser competitivo, no hace perder mercados. Es mucho más difícil recuperar un mercado, que ganar un mercado nuevo.

P.: ¿Los costos logísticos también afectan?

R.S.: Sí. Los costos de logística internos son muchos más caros que los internacionales. Un transporte de Mendoza a Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a otro país. Cuando hablamos que tenemos que ser más competitivos, la competitividad sin lugar a dudas pasa por la logística y el transporte. Mendoza es un punto de unión bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. El 66% de las mercaderías del Mercosur que salen por el Pacífico pasan por la provincia de Mendoza. Si tuviéramos un sistema de trenes, sería mucho mejor. Para competir en el mundo, uno tiene que ser muy competitivo.

P.: ¿Cree que como plantea el PJ mendocino que es prudente esperar hasta el 10 de diciembre para aprobar el aval del crédito del BID para las obras?

R.S.: No, no tiene ningún sentido. En primer lugar nosotros durante la campaña electoral dijimos que estas tres obras se hacen la mayor parte con créditos del BID a 30 años con cinco de gracia. Son obras para tratar los residuos urbanos del gran Mendoza y del interior provincial, para hacer un acueducto en el sur de la provincia donde vamos a generar un gran potencial. Son obras importantes y no encuentro ningún sentido que esto se prolongue.

P.: ¿Se va a firmar pronto?

R.S.: Depende que de que la oposición vote en la Legislatura este endeudamiento. En todos los países del mundo las grandes obras se hacen así.

P.: ¿Cómo va a ser el vínculo con el PJ?

R.S.: Nosotros pretendemos que sea de mucho diálogo. Vamos apostar al diálogo, pese a que vamos a tener quórum propio en ambas cámaras. Ya me he reunido con los intendentes y les he dicho que la política tiene que empezar a dar respuestas a la gente.

P.: ¿Cuál es la expectativa de Mendoza frente al aprovechamiento de Vaca Muerta?

R.S.: Mendoza tiene una potencialidad enorme. Hay que acelerar mucho más la inversión que ya está en marcha. Confiamos en un fallo favorable también de la Corte provincial en relación al decreto del actual gobernador sobre el modo en que debe realizarse la estimulación hidráulica. Una vez que salga el fallo va a dar previsibilidad a las inversiones y entonces estaremos en condiciones de aprovechar todo nuestro potencial, que es tan importante como el de Neuquén.

P.: ¿Cuál es su postura frente a la embestida de las provincias de la oposición ante la Corte Suprema contra los decretos de Macri que modificaron Ganancias e IVA?

R.S.: Es una clara contradicción en la que incurren los gobernadores justicialistas. Es un beneficio que genera empatía con la gente, para aquellos que no lo están pasando bien. El fallo de la Corte que obliga al Gobierno a compensar a los distritos por le pérdida de coparticipación es impreciso.