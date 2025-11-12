La escapada cerca de Buenos Aires que es ideal para visitar con amigos y comer en un lugar impensado







La Provincia tiene algunos destinos escondidos que son diferentes e ideales para conocer y hacer turismo de cercanía.

Un paisaje y una tranquilidad que invitar a conocerlo. Imagen: Arte sobre ruedas

La provincia de Buenos Aires ofrece rincones ideales para hacer turismo. Poco conocidos y diferentes, son perfectos para desconectarse del ritmo de la ciudad, compartir con amigos y disfrutar de sabores distintos. Estos destinos permiten combinar naturaleza, tranquilidad y experiencias gastronómicas únicas, lejos del bullicio habitual.

A diferencia de los lugares más habituales para visitar, en esta ocasión, aparece una propuesta que reúne todo lo anterior, se encuentra en un pequeño pueblo de pocos habitantes, pero con un atractivo insólito: se trata de Berdier.

Berdier Un pueblo desconocido, ideal para hacer turismo en Buenos Aires. Imagen: Arte sobre ruedas Dónde se ubica Berdier Berdier se encuentra en el partido de Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 195 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La localidad está muy cerca de la ciudad de Salto y se articula vía la ruta provincial 191, partiendo desde la zona de Salto hacia el pueblo.

En sus alrededores se encuentran otras pequeñas localidades rurales típicas de la región pampeana bonaerense, donde el paisaje de campos, caminos de tierra y extensiones verdes domina el entorno.

Qué se puede hacer en Berdier En Berdier, una de las actividades más singulares es visitar una cervecería artesanal ubicada dentro de un vagón de subte antiguo, que funciona como bar-restaurante donde se pueden disfrutar hamburguesas, pizzas y cervezas de fabricación local.

Para quienes prefieren los espacios al aire libre, el pueblo ofrece una atmósfera tranquila ideal para caminatas, paseos en bici o simplemente sentarse en su plaza principal y respirar calma campestre. También es una oportunidad para conocer la arquitectura típica de un pueblo rural bonaerense, su historia ligada al ferrocarril y su estación abandonada que hoy forma parte del paisaje local. Berdier El gran atractivo de Berdier para visitar con amigos y familia. X: @gui10road Cómo ir hasta Berdier Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede tomar la Ruta Nacional 7 en dirección hacia el oeste hasta el empalme con la Ruta 31, en las proximidades de Tres Sargentos. Desde allí se continúa hacia la ciudad de Salto y luego se accede a Berdier vía la Ruta Provincial 191. El trayecto tiene una duración estimada de unas dos horas, cubriendo alrededor de 195 km, dependiendo del punto de partida y condiciones de tránsito.