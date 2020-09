Augusto Costa: "Excluir a Tandil no fue un castigo"

AUGUSTO COSTA 3.jpg Augusto Costa, ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Costa, quien participó en una entrevista para Tandil FM, explicó: " Todos los municipios accedieron y aceptaron las normativas. Desde el 15 de agosto todos tenían conocimiento de estos requisitos; acá no hay represalia, no hay castigo, no hay medidas arbitrarias. Al revés, arbitrario es cuando los fondos se distribuyen de una manera que no queda clara. Acá se estableció cuánto y cómo se repartía por escrito".

Por otra parte, aseguró que no se dejará "sin recursos" a las áreas vulnerables de Tandil y garantizó: "Voy a tener reunión con los representantes de esos sectores para establecer un acompañamiento directo".

Sobre el hecho de no incluir a Tandil en el fondo, según contó debió consultar dentro del Gobierno "cuál era la situación de cumplimiento de las disposiciones" de los municipios y en esa oportunidad le "informaron que Tandil, al abandonar el sistema de fases, incumplió la normativa", y agregó: "Eso me inhabilitó a mí a distribuir los recursos porque ahí sería yo quien estaría en falta como ministro; no es falta de voluntad, yo hablé con el municipio; lo que siempre quisimos fue llegar a quienes lo necesitan. Pero si yo distribuyo el fondo, soy personalmente responsable de esto".

En este contexto, la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense rechazó la decisión adoptada por la provincia y manifestó su apoyo al intendente de Tandil, Miguel Lunghi. El comunicado oficial dice: "Este accionar nos demuestra la peor cara de la conducción del Estado Provincial. Es la pretensión de dirigir la provincia de una manera centralista, punitiva y con una mirada política unilateral, no es sólo un avasallamiento a la autonomía municipal, es un atropello a la población".