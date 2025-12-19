¡Cuida tus datos! Así podes verificar si tu WhatsApp está abierto en otros dispositivos + Seguir en









Hoy en día es fundamental proteger la privacidad de la cuenta y mantener el control total de la información personal día a día.

Tenés que tener cuidado a la hora de activar tu cuenta de Whatsapp en otro dispositivo.

La app de mensajería número 1, Whatsapp, forma parte de la rutina diaria y cuenta con charlas privadas, fotos, audios y mucha información sensible. Por ese motivo, cualquier descuido de datos puede transformarse en un problema serio de privacidad.

Una de las situaciones más comunes se da cuando la cuenta queda asociada a una computadora o equipo que no pertenece al usuario. Detectar ese acceso a tiempo te ayuda a evitar inconvenientes mayores y permite recuperar todo el control de forma rápida.

whatsapp-logo.jpg WhatsApp cambiará sus reglas y políticas de uso. ¿Qué pasa si Whatsapp queda abierto en un dispositivo ajeno? Cuando la sesión permanece activa fuera del celular personal, otra persona puede leer esas conversaciones, ver tus imágenes y acceder a todos tus contactos. Este tipo de exposición puede exponerte ante estafas, engaños y hasta suplantaciones de identidad.

También existe el riesgo de que se manden mensajes sin consentimiento o se descarguen archivos privados. Lo que hay que tener en cuenta es que todas las sesiones vinculadas tienen acceso al historial completo, mientras continúen activas.

Otro punto a tener en cuenta es el paso del tiempo. Si dejas activa tu cuenta en una computadora compartida o antigua y te olvidas, se aumenta las chances de uso indebido. La aplicación corta estos accesos luego de dos semanas sin actividad en el celular, aunque no conviene confiar sólo en ese límite automático.

Paso a paso: ¿cómo saber si tu Whatsapp está abierto en otros dispositivos? El control de sesiones activas se realiza desde el propio celular y no requiere de conocimientos técnicos. Abrí la aplicación desde el teléfono.

Ingresá al menú de Ajustes . En iPhone aparece abajo a la derecha y en Android figura en los tres puntos superiores.

Tocá la opción Dispositivos vinculados .

Observá el listado completo de equipos conectados, como computadoras o tablets.

Revisá la fecha y la hora de la última actividad de cada uno.

Si aparece un acceso desconocido, seleccioná ese equipo.

Elegí Cerrar sesión para bloquearlo al instante. Después de cerrar accesos no reconocidos, conviene sumar una capa extra de protección. Desde Ajustes > Cuenta, la verificación en dos pasos agrega un código adicional, que refuerza la seguridad general de la cuenta.

