Nuevos archivos del caso Epstein mencionan a Donald Trump en presuntos abusos sexuales a una menor

Documentos del FBI difundidos contienen el testimonio de una mujer que aseguró haber sido víctima del actual Presidente. Desde la Casa Blanca rechazaron las acusaciones.

La nueva desclasificación de documentos reavivó el debate político en Washington sobre el manejo de los archivos vinculados al caso Epstein.

Una nueva desclasificación de archivos del Caso Epstein, reveló este viernes presuntos abusos del presidente estadounidense, Donald Trump, contra una adolescente de entre 13 y 15 años. Los archivos contienen registros de entrevistas realizadas por el Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 2019, poco después del arresto de Jeffrey Epstein.

Los documentos, hasta ahora inéditos, contienen afirmaciones de una presunta víctima de abusos sexuales que habría sido agredida por Trump durante la década del 80. Según las revelaciones de este viernes, Epstein habría llevado a su víctima menor de edad, en avión o auto hacia Nueva York o Nueva Jersey donde, siempre según la víctima, fue trasladada a un "edificio muy alto, con habitaciones enormes" donde se habrían producido los terribles hechos.

La mujer también sostuvo ante los investigadores que su madre habría sido presuntamente chantajeada por Jeffrey Epstein. De acuerdo con su relato, ambas habrían recibido durante años amenazas luego de los episodios de abuso, lo que —según declaró— generó un clima de intimidación que se extendió durante largo tiempo.

Los documentos difundidos detallan además que la denunciante mantuvo contactos con autoridades federales tras el arresto del financista en 2019. Fue en ese contexto cuando decidió presentar formalmente su testimonio ante los investigadores y aportar su versión de los hechos en el marco de la causa.

Jeffrey Epstein Donald Trump Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. Por qué los documentos no se habían publicado El Departamento de Justicia explicó que estos archivos no habían sido revelados anteriormente debido a un error administrativo. Según defendieron, al menos quince documentos habían sido catalogados equivocadamente como duplicados dentro del expediente, lo que demoró su inclusión en el conjunto de materiales que finalmente fueron desclasificados.

La publicación de los nuevos registros volvió a colocar el caso Epstein en el centro del debate político en Washington. Durante años, tanto dirigentes demócratas como republicanos cuestionaron la falta de transparencia en torno a los expedientes judiciales relacionados con el financista y reclamaron que se hicieran públicos los documentos completos. Epstein había sido acusado de dirigir durante décadas una red de explotación sexual de menores que involucraba a figuras influyentes del mundo político, empresarial y financiero. Fue detenido en 2019 y murió poco después en una cárcel federal de Nueva York en un episodio confuso, que fue catalogado como suicidio. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, sostuvo que las denuncias son “completamente infundadas”.