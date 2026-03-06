"Melania", el documental sobre la esposa de Donald Trump ya tiene fecha de estreno en Prime Video + Seguir en









Melania es uno de los documentales más caros de la historia. Amazon MGM Studios desembolsó 40 millones de dólares por los derechos del proyecto.

El filme sobre Melania Trump llega al streaming.

Melania, el controversial documental sobre la esposa de Donald Trump debutará el 9 de marzo en Prime Video de Amazon después de concluir silenciosamente su recorrido en los cines de Estados Unidos, donde ha recaudado más de 16,4 millones de dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Melania es uno de los documentales más caros de la historia. Amazon MGM Studios desembolsó 40 millones de dólares por los derechos del proyecto y espera que la película alcance cifras de audiencia similares a las de un presidente en Prime Video.

El documental narra los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Trump como presidente, y está dirigido por Brett Ratner en su primera película desde que fue acusado de múltiples incidentes de conducta sexual inapropiada (él niega cualquier irregularidad).

Polémica por el uso de la música de The Rolling Stone en Melania La película, que sigue a la Primera Dama Melania Trump en los 20 días previos a la toma de posesión del Presidente Donald Trump en enero de 2025, comienza en su resort Mar-a-Lago usando "Gimme Shelter" como banda sonora. Una fuente cercana a Mick Jagger negó que haya dado permiso a los productores de Melania para utilizar la canción de los Rolling Stones en el documental.

El productor Marc Beckman dijo que el líder de la banda aprobó el uso de la canción, en contraste con Guns N' Roses, Grace Jones y los herederos de Prince, quienes se negaron dar permiso de que se use su música.

Beckman le dijo al portal Variety que Jagger "estuvo realmente involucrado" y "dio su bendición", pero una fuente cercana al ícono del rock dijo que sentía que era necesario ser escéptico al portal The Guardian y negó dicha información afirmando que el productor estaba intentando promocionar su documental. El citado portal reveló que el acuerdo se realizó entre los productores y la compañía musical ABKCO, que posee los derechos del material de la banda anterior a 1971.