Qué dijo Sam Altman, el creador de ChatGPT, sobre "Stargate Argentina" y la inversión en inteligencia artificial en el país

Se trata del desarrollo de infraestructura de IA para la Patagonia. El proyecto incluiría la inversión de u$s25.000 millones para un megacentro de datos.

Sam Altman destacó que les "entusiasma" trabajar con el país "mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial" en Latam.

El director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT , Sam Altman , se refirió este viernes al anuncio de la compañía en la Argentina sobre la alianza con la empresa Sur Energy . En esa línea, expresó orgullo y emoción ante el proyecto "Stargate Argentina" y destacó que es "el primero" en el país.

En un video publicado en redes, Altman comenzó afirmando que " hoy nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina , un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy ".

En esa línea, destacó que es "el primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición": "Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda la Argentina", apuntó .

Además, destacó que les "entusiasma" trabajar con el país "mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina". También habló de su encuentro con el presidente Javier Milei el año pasado en San Francisco, cuando el mandatario estaba de visita.

En referencia, afirmó que "su visión sobre cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y la creatividad de la Argentina era inconfundible y sólida" y que Stargate Argentina ayudará a "hacer realidad esa visión".

También se tomó unos momentos para reconocer al tech entrepeneur argentino Matías Travizano, fallecido recientemente luego de hacer montañismo. Este fue intermediario entre las conversaciones de Altman y Milei.

video anuncio sam altman openai stargate argentina Altman dijo que le "entusiasma" trabajar en el proyecto en la Argentina, luego de las charlas con el presidente Milei.

" No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Matt era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial", recordó Altman.

El creador de ChatGPT recapituló una serie de números al mencionar que "millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana" y que su adopción en el país "se triplicó en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales que utilizan la inteligencia artificial para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo".

Altman también se sinceró sobre el objetivo de la iniciativa ya que dijo que su visión con Stargate Argentina "es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades", desde servicios públicos hasta herramientas de competición para las pequeñas empresas en el mercado global.

Con una mirada hacia el futuro, el empresario dijo que ve "un porvenir en el que cada provincia, aula, startup e institución pública" del país pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial.

"Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande: hacer que la inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que están ayudando a que esto suceda. No podemos esperar a ver lo que construiremos juntos", finalizó.

javier milei openai inversion Con una mirada hacia el futuro, el empresario dijo que ve un porvenir en el que se pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial.

OpenAI y Sur Energy anunciaron construcción de centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia

El presidente Javier Milei junto a directivos de la empresa OpenAI (creadora de ChatGPT) y Demian Reidel, como titular de de Nucleoeléctrica Argentina analizaron el potencial del país para convertirse en un actor central en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) a nivel global y anunciaron que invertirán u$s25.000 millones en la construcción de un megacentro de datos en la Patagonia.

En paralelo, el Director Ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, Sam Altman, compartió en las redes un video en el que anunció la inversión para el proyecto que se desarrollará en tierras argentinas.

El Presidente y los representantes de OpenAI anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial.

En este marco, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para colaborar en un proyecto de data center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.