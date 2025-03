Coinsbee incorpora el token $DOGS como método de pago con una iniciativa benéfica

El token $DOGS es ampliamente reconocido por sus iniciativas solidarias y su compromiso con el bienestar de los perros callejeros.

El año pasado, la plataforma lanzó un portal de donaciones que permite a organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo solicitar financiamiento.

Gracias a este programa, ya ha brindado apoyo a entidades como Best Friends Animal Society, Save the Orphans, Save the Children, World Child Cancer y Animal Charity Evaluators.

Con esta alianza, los usuarios de Coinsbee podrán utilizar $DOGS como método de pago para una amplia variedad de bienes y servicios.

Además, a principios de este mes, $DOGS anunció una asociación con Travala, una de las principales plataformas de reservas de viajes con criptomonedas, permitiendo a los usuarios reservar vuelos y hoteles utilizando el token $DOGS.

Estas colaboraciones forman parte de la estrategia de $DOGS para ampliar su utilidad y ofrecer nuevas experiencias a su comunidad, tal como se estableció en la hoja de ruta del proyecto presentada a inicios de este año.

La incorporación del token $DOGS como método de pago en Coinsbee marca un paso importante en la expansión de su utilidad y en el fortalecimiento de su impacto social.

A través de su compromiso con causas benéficas y nuevas alianzas estratégicas, $DOGS sigue consolidándose como una criptomoneda con propósito.

Esta iniciativa no solo brinda más opciones a los usuarios, sino que también refuerza el apoyo a organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Con un enfoque en la innovación y la responsabilidad social, $DOGS continúa su camino hacia una mayor adopción y un impacto positivo global.