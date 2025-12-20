Cómo abandonar un grupo de WhatsApp sin que quede registrado + Seguir en









La aplicación líder de mensajería anunció una nueva función para salir de grupos sin notificarlo.

También el usuario puede evitar ser añadido a grupos sin su autorización.

WhatsApp registró una nueva función que permite a sus usuarios abandonar las conversaciones grupales, sin que sea visible para el resto de los contactos añadidos. A partir de esta nueva actualización, solo los administradores podrán visualizar a aquellos integrantes que decidan salir de un chat grupal.

Para el resto de los integrantes, la salida no se presenta como una notificación, lo que antes si figuraba en el chat grupal.

logo-whatsapp.webp Cómo utilizar la actualización para salir de un grupo El proceso para salir de un grupo de WhatsApp es sencillo y consta de una serie de pasos simples:

Abrir el chat grupal.

Tocar el menú de tres puntos.

Seleccionar Más.

Presionar Salir del grupo. Al salir de un grupo, WhatsApp ofrece dos opciones para gestionar la salida:

Salir del grupo: permite dejar el chat y conservar el historial.

Salir y eliminar para mí: borra el grupo de la pestaña de chats y elimina el historial del dispositivo. Solo aquellos participantes que sean administradores pueden eliminar el grupo para todo el resto de los integrantes.

Que sucede con tu información una vez que abandonas un grupo Si bien la salida no es visible para el resto de los integrantes, la aplicación mantiene registros de datos internos, como el nombre, número de teléfono y, según la configuración, la foto de perfil del usuario que abandonó el grupo. Estos datos quedan registrados en la lista de “Miembros anteriores” y son visibles para los demás usuarios durante hasta 60 días.

