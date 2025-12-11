¿Cómo hacer el Wrapped 2025 en X, ex Twitter? + Seguir en









La Inteligencia Artificial de la red social permite generar un resumen personalizado con datos de tu actividad.

El Wrapped de X analiza tendencias, patrones de interacción y métricas para mostrar tu comportamiento a lo largo del año.

Cada diciembre, las redes sociales se llenan se colores, estadísticas y recuerdos con los famosos "Wrapped", los resúmenes personalizados de todo lo que hicimos online. Spotify tiene el más reconocido con nuestros artistas más escuchados y las canciones que definieron estos 12 meses.

Y ahora, X (antes Twitter) se sumó a la tendencia. Aunque la plataforma de Elon Musk no ofrece un repaso automático integrado, sí cuenta con una forma de generarlo gracias a Grok, su asistente de Inteligencia Artificial (IA). A continuación, conocé los detalles.

x-twitter_x1x.jpg_341150531.jpg ¿Qué es el wrapped? El Wrapped es un resumen anual personalizado creado a partir de la actividad que cada usuario tuvo dentro de una plataforma. Son reportes que mezclan estadísticas y diseños atractivos para que los clientes puedan compartirlos en sus redes sociales.

El más conocido es el de Spotify, que cada diciembre se vuelve un fenómeno global porque muestra cuánto y qué escuchamos, qué artistas dominamos durante el año y cómo evolucionaron nuestros gustos.

spotify wrapped1 YouTube también tiene su propia versión, llamada “Recap”, donde recopila los videos más vistos, los canales que más seguimos y hasta los temas que marcaron nuestra experiencia en la app.

En el caso de X, el repaso no es una función automática integrada, sino una experiencia generada a través de Grok. En lugar de aparecer sola, hay que pedírsela explícitamente. Una vez que lo hacés, la tecnología arma un resumen basado en tu comportamiento. Entre los elementos que suele incluir están: Tweets : el repaso de tus publicaciones más representativas o con mayor interacción.

: el repaso de tus publicaciones más representativas o con mayor interacción. Temas top : los asuntos que más mencionaste o los que marcaron tu actividad.

: los asuntos que más mencionaste o los que marcaron tu actividad. Highlights : momentos clave del año en tu cuenta, como un pico de interacción o un evento que se volvió tendencia.

: momentos clave del año en tu cuenta, como un pico de interacción o un evento que se volvió tendencia. Emoji estrella : el emoji que más usaste.

: el emoji que más usaste. Post viral: la publicación tuya que más alcance tuvo, ya sea por compartidos, likes o comentarios. Como hacer tu wrapped en Twitter A diferencia de otras redes sociales, se genera pidiéndoselo directamente a Grok. Es un proceso sencillo y para hacerlo, solo tenés que ingresar a la IA (ya sea desde la sección Discover o desde el botón dedicado si tenés acceso directo) y escribir una consulta clara, como: “Haceme mi wrapped 2025” o “Mostrame mi resumen del año en X” Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1998962980780912764?s=20&partner=&hide_thread=false "Twitter Wrapped 2025":

Por los usuarios que piden a @grok su resumen del año pic.twitter.com/B49qlXpxwv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 11, 2025 Una vez que Grok te muestra tu repaso, podés copiarlo, descargarlo o compartirlo directamente en tu perfil para que otros usuarios te conozcan más.

