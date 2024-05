Elon Musk pronosticó un futuro con la inteligencia artificial más desarrollada: "Ninguno de nosotros tendrá un trabajo"

El multimillonario Elon Musk , dueños de empresas de la talla de Tesla , X (antes Twitter) y SpaceX , aseguró que, si bien la inteligencia artificial (IA) acabará con todos nuestros puestos de trabajo, no implica que sea algo necesariamente malo.

Para que este escenario funcione, dijo, sería necesario que hubiera un ''ingreso alto universal'' -que no debe confundirse con un ingreso básico universal- aunque no compartió cómo podría ser. Y reafirmó: ''No habrá escasez de bienes o servicios''.