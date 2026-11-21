El sismo tuvo su epicentro en la región de Junín y se sintió también en Colombia y Ecuador. Las autoridades reportaron al menos 39 viviendas afectadas, cortes de luz y daños en edificios.

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes por la noche el centro de Perú y dejó al menos una persona herida y 39 viviendas dañadas , según el último balance difundido por las autoridades nacionales . El movimiento telúrico se registró en la región andina de Junín y tuvo una intensidad suficiente para sentirse en países vecinos como Colombia y Ecuador .

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El fenómeno ocurrió a las 19:09, hora local , equivalentes a las 00:09 GMT del sábado, y tuvo su epicentro a unos 30 kilómetros al noroeste de Junín , en una zona rural de baja densidad poblacional.

De acuerdo con los registros oficiales, el terremoto se originó a 129 kilómetros de profundidad , una característica que contribuyó a disminuir su capacidad destructiva en la superficie, pero permitió que las ondas sísmicas se propagaran a grandes distancias.

Por este motivo, el temblor también se percibió en ciudades como Bogotá y Quito , aunque los principales daños materiales se concentraron en territorio peruano.

La Municipalidad de Lima confirmó que una joven sufrió una herida en la cabeza después de recibir el impacto de un fragmento de cemento que se desprendió de un edificio ubicado en el centro histórico de la capital.

Así ocurría el terremoto. X

Mientras tanto, las primeras inspecciones realizadas en localidades próximas al epicentro permitieron identificar 39 viviendas afectadas por grietas y otros daños estructurales.

Según el relevamiento oficial, los inmuebles dañados se distribuyeron de la siguiente manera: 20 en San Pedro de Cajas, 14 en Ulcumayo, cuatro en Ticlacayán y uno en Pichanaki.

Las autoridades también reportaron derrumbes en distintas rutas y cortes del suministro eléctrico en algunos distritos de la región.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, explicó en declaraciones a TV Perú que los equipos de emergencia comenzaron a evaluar las consecuencias del movimiento sísmico en las zonas afectadas.

Además, informó que se detectaron daños en el primer piso del hospital de Pichanaki y en instalaciones de la Universidad Peruana de Los Andes, ubicadas en la región de Junín.

Derrumbes y desprendimientos de rocas en la capital peruana

En Lima, donde el terremoto se percibió con intensidad moderada, también se registraron algunos desprendimientos y daños en distintos sectores.

Uno de los puntos afectados fue el distrito de Independencia, ubicado en el norte de la capital, donde se produjeron derrumbes. Asimismo, en la zona de la Costa Verde, próxima al océano Pacífico, se desprendieron rocas de los acantilados que bordean la costa.

Pese a estos incidentes, las autoridades no informaron víctimas ni accidentes relacionados con los desprendimientos registrados en ese sector.

Los organismos de emergencia continuaron con las tareas de inspección para determinar el alcance de los daños y verificar las condiciones de seguridad de las infraestructuras afectadas.

El Gobierno de Perú descartó daños mayores y mantiene las evaluaciones

El ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde, aseguró que, de acuerdo con los primeros reportes, el terremoto provocó principalmente daños materiales en algunas infraestructuras, sin que se registraran heridos de gravedad.

"Salvo afectación de infraestructura, no se han reportado de momento daños mayores ni afectaciones a la vida o heridos de gravedad. Pero el suceso está en continuo progreso y constante evaluación, el personal de Defensa Civil está desplegado, recorriendo la zona", señaló Belaúnde ante la prensa.

El funcionario remarcó que los equipos de Defensa Civil permanecen desplegados en las localidades cercanas al epicentro para identificar posibles nuevas afectaciones.

Aunque el balance preliminar contabilizó 39 viviendas dañadas y una persona herida, las autoridades advirtieron que las cifras podrían modificarse a medida que avancen las inspecciones.

Por el momento, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y continúan evaluando las consecuencias del sismo de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Perú.