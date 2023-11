Half-Life festeja su 25 aniversario con una edición renovada y gratis: cómo conseguirlo

Este videojuego no solo redefinió a los FPS sino también a la industria en general, en un año donde salieron The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Metal Gear Solid. Tanto este como su secuela fueron la base para miles de juegos, ya sea en su estilo de juego o de narrativa, y los fanáticos siguen esperando que algún día salga a la luz una tercera edición.