El empresario reconoció que incumplió el código de conducta de la compañía y prometió mejorar su comportamiento. Donald Trump defendió su restitución y no descartó un eventual indulto.

Un día después de recuperar su cargo como director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang pidió disculpas a los empleados durante una reunión privada y reveló que realiza terapia diariamente para abordar los problemas de conducta que motivaron su salida de la compañía.

El empresario r econoció que defraudó a los trabajadores e incumplió el código de conducta de la firma. Además, calificó el encuentro como la “reunión más difícil” que mantuvo con la empresa, agradeció la segunda oportunidad y aseguró que el directorio le exigirá rendir cuentas por sus acciones.

Durante la reunión, Huang sostuvo que su restitución no respondió a su condición de “tech bro” por encima de la ley. Según explicó, el directorio decidió reincorporarlo después de evaluar los acontecimientos y recibir garantías en materia de seguridad nacional, y no por una exigencia del Gobierno estadounidense.

En referencia a Donald Trump , el ejecutivo manifestó que “es mi presidente” y remarcó que Nvidia mantiene una postura apolítica y actuaría de la misma manera con cualquier sucesor del mandatario republicano.

El lunes, Huang regresó a las oficinas centrales de la compañía en Santa Clara, California , donde los empleados lo recibieron con ovaciones y cánticos. En los videos difundidos en redes sociales se observa al empresario con una mano sobre el pecho, frente a los trabajadores reunidos en diferentes pisos del edificio. “Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, les dijo.

Huanga habìa sido apartado por conflictos familiares. Archivo

Sin embargo, de acuerdo con Bloomberg, la restitución sorprendió a buena parte de los altos ejecutivos de Nvidia, quienes apenas una semana antes expresaron públicamente su confianza en la capacidad de la empresa para prosperar sin su fundador durante una reunión interna.

Las razones detrás de la salida y el regreso de Jensen Huang a Nvidia

Huang renunció el 12 de noviembre, luego de que trascendieran distintas relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una subordinada y otra con Alice Huang, una exejecutiva sobre la que las autoridades estadounidenses mantienen sospechas de presunto espionaje para China.

La mujer ocupó un cargo ejecutivo en Megaspeed International, una compañía de centros de datos radicada en Singapur que accedió a chips de inteligencia artificial de Nvidia. La firma enfrenta una investigación por presunto contrabando de semiconductores hacia China, acusaciones que niega.

El lunes 23 de noviembre, el directorio resolvió por unanimidad restituir a Huang. En un comunicado, Nvidia explicó que la decisión surgió de distintas conversaciones con el empresario y de los “aportes” de altos funcionarios estadounidenses, que permitieron concluir que su regreso “no representa un riesgo para la seguridad nacional”.

No obstante, la compañía confirmó que continuará con la investigación encabezada por un comité de directores independientes. También anunció la creación de un comité de seguridad nacional y control de exportaciones, además de la búsqueda de un responsable de cumplimiento normativo.

Por su parte, Colette Kress, directora financiera de Nvidia y quien asumió temporalmente la conducción de la empresa, permanecerá en su cargo. La reincorporación de Huang se concretó después de la intervención de Trump ante el directorio.

Donald Trump defendió el regreso de Huang y no descartó un indulto

En una entrevista con el New York Post, el presidente estadounidense reconoció que existe la posibilidad de concederle un indulto al empresario, aunque consideró que esa medida no será necesaria.

“Siempre es una opción, supongo, pero no creo que sea necesario”, afirmó Trump, quien también descartó la necesidad de que Huang se ampare en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra la autoincriminación.

“Quiero que simplemente diga la verdad”, sostuvo el mandatario, que describió al ejecutivo como una persona “100% transparente”. Asimismo, admitió que desconoce los detalles de sus otras relaciones personales, aunque señaló que, según entiende, no existieron vínculos con otras mujeres relacionadas con China.

Trump también justificó su intervención ante el directorio al considerar que la designación de un reemplazante inadecuado habría resultado “terrible para nuestro país”.

Además, reveló que evalúa la posibilidad de que el Estado estadounidense adquiera una participación accionaria en Nvidia, tal como ocurrió con Intel. “Probablemente no sea demasiado tarde”, señaló.

Jensen Huang deberá declarar ante el Congreso mientras Nvidia pierde valor

El próximo martes 1 de diciembre, Huang deberá comparecer ante tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Asuntos Exteriores, Inteligencia y el comité especial sobre China.

Las entrevistas se desarrollarán a puerta cerrada y buscarán esclarecer el papel del empresario en lo que los presidentes de esos organismos calificaron como una “potencial violación de nuestra seguridad nacional”. El jueves también está prevista su presentación ante el Comité Bancario del Senado.

En paralelo, el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, describió a Nvidia como un “buen ciudadano corporativo”, aunque evitó precisar si el Departamento de Justicia investiga las circunstancias que derivaron en la renuncia de Huang.

La incertidumbre también repercutió en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia retrocedieron casi un 6% el martes, mientras que su capitalización bursátil se ubica cerca de u$s 2 billones por debajo del máximo alcanzado en octubre.