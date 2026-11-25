El empresario deberá declarar ante el Congreso por sus presuntos vínculos con China y posibles irregularidades en la exportación de chips.

Donald Trump aseguró que está dispuesto a concederle un indulto presidencial a Jensen Huang si fuera necesario, aunque descartó que el empresario vaya a necesitarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría concederle un indulto al CEO de Nvidia, Jensen Huang, si llegara a enfrentar cargos penales, aunque consideró que no será necesario. A una semana de sus declaraciones ante el Congreso, el mandatario le pidió que diga la verdad y descartó que deba acogerse a la Quinta Enmienda.

En una entrevista exclusiva con The New York Post, Trump sostuvo que el empresario no tendría motivos para invocar la protección constitucional que permite evitar declaraciones que puedan incriminarlo. Huang deberá comparecer el próximo martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el jueves ante una audiencia del Comité Bancario del Senado.

"No creo que necesite acogerse a la Quinta Enmienda. Creo que es una historia interesante para la gente", afirmó el presidente. Luego insistió en que espera una declaración transparente del ejecutivo: "Creo que quiero que simplemente diga la verdad. Sus abogados tendrán que asesorarlo, pero siempre lo consideré una persona 100% transparente y, ya saben, muy inteligente" .

Consultado sobre un eventual perdón presidencial si la investigación derivara en cargos penales, Trump respondió: "Siempre es una opción, supongo, pero no creo que sea necesario".

La comparecencia del titular de Nvidia se producirá en medio de cuestionamientos por sus presuntas conexiones con Beijing y posibles incumplimientos de los controles estadounidenses a la exportación de semiconductores . Su restitución al frente de la compañía generó críticas tanto de legisladores demócratas como republicanos, que reclamaron explicaciones sobre los eventuales riesgos para la seguridad nacional.

El CEO de Nvidia deberá comparecer ante dos comités del Congreso estadounidense para responder sobre sus vínculos con China y las exportaciones de chips.

El escándalo también incluyó revelaciones sobre las relaciones extramatrimoniales de Huang, entre ellas un vínculo con Alice Huang, señalada como presunta espía china, y al menos dos empleadas de la empresa. El presidente reconoció que no conocía todos los detalles de esas relaciones ni tenía información sobre otros posibles vínculos con mujeres relacionadas con Beijing.

"No, por lo que entiendo. No profundicé demasiado en eso, para ser sincero. Pero no, por lo que entiendo, no", respondió cuando le consultaron si el empresario había mantenido relaciones con otras mujeres que pudieran tener conexiones cuestionables con China.

Trump también aseguró que desconocía la cantidad exacta de relaciones extramatrimoniales que Huang había reconocido ante la compañía: "Realmente no me metí en eso. Me ocupé del negocio de los chips, mucho más que del negocio del sexo", bromeó.

El presidente vinculó el desarrollo de Nvidia con la competencia tecnológica entre Washington y Beijing y destacó su importancia en el mercado de inteligencia artificial. Xataka

Trump defendió su intervención en Nvidia y habló de una posible participación estatal

El mandatario, que presionó a la junta directiva de Nvidia para que restituyera a Huang como CEO, defendió su intervención en la decisión. Según explicó, transmitió garantías de que el empresario no enfrentaba inconvenientes con el Poder Ejecutivo y advirtió sobre las consecuencias de elegir un reemplazante inadecuado.

"Si Nvidia elegía a la persona equivocada, eso habría sido algo terrible para nuestro país en muchos sentidos", sostuvo. Para Trump, el futuro de la compañía es estratégico para mantener la ventaja tecnológica estadounidense frente a China, especialmente en el desarrollo de inteligencia artificial.

En ese contexto, el presidente reconoció que evalúa la posibilidad de que el Estado estadounidense adquiera una participación accionaria en Nvidia. Como antecedente, mencionó el acuerdo alcanzado con Intel, que el año pasado cedió al Gobierno una participación del 10%: "Lo pensé. Dije: ´Sabes, tal vez debería hacerlo´, pero no lo planteé en este momento. Probablemente no sea demasiado tarde", señaló sobre la posibilidad de avanzar con una operación similar en Nvidia.

Durante la entrevista, Trump también siguió la evolución bursátil de la compañía desde el escritorio Resolute de la Casa Blanca y celebró la recuperación de sus acciones, que habían registrado pérdidas durante la jornada: "No está mal, bajó un par de puntos", comentó al observar las cotizaciones: "Realmente repuntó al final", concluyó.