El fundador de la compañía tecnológica recuperó su cargo tras una intervención de la Casa Blanca y una campaña de apoyo de Silicon Valley. Su restitución abrió interrogantes sobre el directorio.

Jensen Huang regresó a la conducción de Nvidia luego de que el directorio de la compañía revirtiera su salida, en medio de investigaciones federales , presiones políticas y una fuerte caída de las acciones que también golpeó al conjunto del sector tecnológico .

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Según una reconstrucción publicada por Financial Times, la restitución del empresario sorprendió incluso a integrantes de la alta dirección de la compañía, que días antes descartaron la posibilidad de reincorporar a su fundador.

El lunes por la mañana, Huang fue recibido entre aplausos por los empleados de Nvidia en las oficinas centrales de Santa Clara, California . Allí, el ejecutivo, que renunció a su cargo el pasado 12 de noviembre, reconoció ante los trabajadores: “Cometí errores muy graves y voy a trabajar para regresar”.

Detrás de su retorno se desarrolló una intensa campaña que involucró a importantes empresarios e inversores de Silicon Valley , funcionarios de la administración estadounidense y al propio presidente Donald Trump .

De acuerdo con el medio británico, Trump mantuvo conversaciones directamente con el directorio de Nvidia durante el fin de semana para respaldar la restitución del empresario.

Trump mantuvo conversaciones directas con el directorio de Nvidia. Imagen generada con IA

La intervención presidencial se produjo después de que la crisis de la compañía provocara una considerable pérdida de capitalización bursátil y afectara el desempeño de otras empresas tecnológicas.

Tras conocerse el regreso de Huang, Nvidia recuperó cerca de u$s1 billón de valor de mercado, aunque su capitalización todavía se encontraba aproximadamente un 20% por debajo de los niveles registrados un mes atrás.

Sin embargo, la reincorporación del fundador no puso fin a las investigaciones que enfrenta. El empresario continúa bajo la lupa del FBI y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), además de afrontar citaciones del Congreso relacionadas con sus vínculos personales y las acusaciones de contrabando de semiconductores.

El directorio aseguró que recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y concluyó que Huang no representa una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, confirmó que continuará con su investigación interna.

La ofensiva de Silicon Valley para recuperar al fundador de Nvidia

Apenas unas horas después de la renuncia de Huang, un grupo de empresarios e inversores comenzó a trabajar para conseguir su restitución al frente de la compañía.

Entre las figuras involucradas estuvieron el fundador de Uber, Travis Kalanick; los inversores Gavin Baker, Brad Gerstner y Marc Andreessen; y el ejecutivo de Goldman Sachs, John Underwood.

Baker y Gerstner difundieron una carta abierta dirigida al directorio de Nvidia, en la que solicitaron mantener “todas las opciones sobre la mesa”, incluida la posibilidad de reincorporar al fundador.

Según informó Financial Times, el propio Huang respaldó las gestiones de sus aliados y el martes confirmó su predisposición a recuperar el cargo de director ejecutivo.

“Todo el éxito que estamos disfrutando, todas las ganancias tecnológicas, se deben a una sola persona”, sostuvo uno de los aliados del empresario ante el periódico británico.

La campaña también se trasladó a Washington, donde el entorno del ejecutivo estableció contactos con funcionarios de la administración republicana para conseguir el respaldo de la Casa Blanca.

El papel de JD Vance y las sospechas por el contrabando de chips

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, mantuvo una conversación telefónica de 45 minutos con Huang durante la semana previa a su regreso a Nvidia.

Durante el intercambio, el empresario defendió su posición respecto de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de semiconductores, el acceso remoto a los chips y sus vínculos con Megaspeed.

La compañía, radicada en Singapur, quedó bajo investigación por presuntas operaciones de contrabando de semiconductores. Los cuestionamientos también alcanzaron la relación del fundador de Nvidia con Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed vinculada con el caso en las investigaciones citadas por el periódico.

Una fuente familiarizada con las conversaciones explicó que el vicepresidente recibió numerosas solicitudes de referentes empresariales interesados en la restitución de Huang.

“Todos los que importaban en el mundo tecnológico golpeaban su puerta”, señaló la persona consultada, quien destacó que Vance comprendía la relevancia económica de Nvidia.

La misma fuente descartó que las gestiones estuvieran relacionadas con la búsqueda de financiamiento político. “No lo hacía para conseguir dinero. Eso nunca salió a la conversación”, aseguró.

Jensen Huang había dejado su cargo en Nvidia. Xataka

El regreso de Huang profundizó los cuestionamientos al directorio de Nvidia

La restitución del fundador también dejó expuestas las diferencias dentro de la estructura de conducción de la compañía tecnológica. Según Financial Times, la entonces directora ejecutiva interina, Colette Kress, quedó al margen de las negociaciones finales que derivaron en la reunión del directorio del domingo.

Durante su breve gestión, Kress intentó contener el desplome bursátil mediante la presentación de resultados trimestrales favorables y anuncios vinculados con mejoras salariales y compensaciones en acciones para los empleados.

La crisis también puso bajo discusión el poder de Huang dentro de la compañía que fundó hace 33 años. Si bien posee el 3,5% de las acciones de Nvidia, no dispone de títulos con derechos de voto reforzados, un mecanismo que permite a otros fundadores tecnológicos ejercer un mayor control sobre sus directorios.

“¿Cómo consigo acciones con súper voto para poder mandar a todos al diablo la próxima vez?”, ironizó una persona que trabajó con el empresario en Washington.

La decisión generó reacciones dispares entre los trabajadores de Nvidia. Mientras algunos celebraron su regreso, otros expresaron sorpresa por la velocidad con la que el directorio modificó su postura.

“Siempre se ha comportado así. Hay gente de cierta generación que se pregunta: ¿por qué ahora?”, manifestó un empleado con varios años de trayectoria dentro de la empresa, en referencia al estilo de conducción de Huang.

El Congreso de EEUU mantiene las investigaciones y crecen las críticas de los inversores

Tras la restitución del empresario, Donald Trump aseguró que la Fiscalía General realizó una investigación exhaustiva y exoneró a Huang. Sin embargo, sus declaraciones no disiparon las dudas de legisladores demócratas y republicanos, que continuaron reclamando explicaciones.

Tanto Huang como el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, fueron convocados a comparecer ante el Congreso estadounidense en audiencias previstas para la semana siguiente.

Pese a la intervención presidencial, ningún integrante del gabinete, a excepción de Vance, expresó públicamente su respaldo al retorno del ejecutivo.

Los cuestionamientos también apuntaron contra Harvey Jones, presidente del directorio de Nvidia, y contra la composición del organismo, que cuenta con aliados históricos del fundador y, según el informe del medio británico, carece de figuras con experiencia relevante en tecnología o seguridad nacional.

Analistas de Bernstein calificaron la actuación del directorio como “francamente, propia de payasos”, al cuestionar los procedimientos internos y los criterios utilizados para resolver primero la salida y posteriormente la reincorporación del empresario.

“El gobierno corporativo ha seguido el camino del dodo”, sentenció uno de los principales inversores de Nvidia, en referencia a la desaparición de aquella especie y a las dificultades de la compañía para adaptar sus mecanismos de conducción.

Aunque el regreso de Jensen Huang permitió recuperar parte del valor bursátil perdido, las investigaciones federales y los cuestionamientos sobre el funcionamiento del directorio mantienen abierta la crisis institucional de Nvidia.