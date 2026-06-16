ChatGPT pierde terreno: su cuota de mercado cae por debajo del 50% por primera vez desde su lanzamiento

La herramienta de OpenAI ve una caída en sus usuarios mensuales por primera vez desde que el modelo vio la luz en 2023. Si bien se mantiene en la cima, otras herramientas como Claude, Gemini y Grok ganan cada vez más adeptos.

ChatGPT fue presentado en sociedad más de tres años y medio atrás y, desde entonces, se estableció como la cara de la llegada de la Inteligencia Artificial a usuarios de todo el mundo. Sin embargo, el dominio del modelo en el mercado de los asistentes de IA comienza a resquebrajarse: si bien sigue siendo la plataforma más utilizada, por primera vez desde su aparición su participación global cayó por debajo del 50%, en medio del crecimiento acelerado de competidores como Gemini, de Google, y Claude, de Anthropic.

A pesar de una mayor competencia, el crecimiento de ChatGPT sigue siendo extraordinario. La aplicación de OpenAI fue la que más rápido alcanzó los 1.000 millones de usuarios mensuales . Actualmente supera los 1.100 millones de usuarios al mes y continúa siendo el asistente de IA más utilizado del mundo. Detrás aparecen Gemini, con 662 millones de usuarios mensuales, y Claude, con 245 millones.

Los datos de la caída de la cuota de mercado de ChatGPT fueron recopilados por el informe State of AI 2026 elaborado por la consultora Sensor Tower , que muestra un escenario cada vez más competitivo y usuarios más dispuestos a cambiar de plataforma según sus necesidades, preferencias y nivel de confianza en cada empresa.

Actualmente supera los 1.100 millones de usuarios al mes y continúa siendo el asistente de IA más utilizado del mundo.

Sin embargo, el liderazgo de OpenAI comenzó a mostrar señales de desgaste. Hasta enero, ChatGPT concentraba más de la mitad del mercado global. A finales de mayo , su participación descendió al 46,4%, mientras que Gemini alcanzó el 27,7% y Claude llegó al 10,3%.

El resto del ecosistema continúa fragmentado. Grok, Perplexity, DeepSeek y Meta AI mantienen participaciones individuales inferiores al 5%.

El estudio también detectó una mayor predisposición de los usuarios a migrar entre plataformas. Uno de los casos más llamativos ocurrió tras el acuerdo firmado entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en febrero. Según Sensor Tower, el anuncio provocó un incremento significativo en las desinstalaciones de ChatGPT, una señal de que factores como la confianza y la percepción de marca también influyen en la elección de un asistente de IA.

Mientras Gemini continúa creciendo gracias a su integración con el ecosistema de productos de Google, Claude logró consolidar una reputación fuerte en tareas de productividad y trabajo profesional, acercándose cada vez más a los niveles de retención de usuarios que registra ChatGPT.

Sensor Tower proyecta que durante el primer semestre de 2026 se registrarán cerca de 2.300 millones de descargas de aplicaciones vinculadas a inteligencia artificial y un gasto superior a los u$s4.200 millones.

La cifra representa un fuerte salto frente a los u$s1.830 millones registrados durante el mismo período de 2025 y refleja cómo la industria comenzó a priorizar la monetización después de varios años enfocados casi exclusivamente en la expansión de usuarios.

Aun así, tanto el crecimiento de las descargas como el del gasto muestran una desaceleración, un fenómeno que podría indicar que el mercado empieza a entrar en una etapa de madurez. A nivel geográfico, Asia continúa siendo la región con mayor volumen de descargas, aunque durante el primer trimestre de 2026 registró una caída del 3,3%, impulsada principalmente por los descensos observados en China e India.

Pese a liderar en cantidad de usuarios, la región sigue detrás de Norteamérica y Europa en términos de gasto dentro de las aplicaciones, una diferencia clave para las compañías que buscan maximizar ingresos mediante funciones premium y suscripciones.

Según Sensor Tower, el 13% de los usuarios de Claude paga una suscripción, la tasa de conversión más alta entre los principales asistentes de inteligencia artificial. El indicador es seguido de cerca por inversores y analistas porque permite medir qué compañías están logrando transformar popularidad en ingresos sostenibles.

Los cambios en la estrategia de ChatGPT

Otro de los cambios relevantes identificados por el informe es la estrategia de monetización de OpenAI. La compañía comenzó a experimentar con publicidad dentro de ChatGPT en febrero y fue aumentando progresivamente tanto la cantidad de anuncios como el porcentaje de usuarios expuestos a ellos.

Para mayo, alrededor del 17% de los usuarios diarios veía publicidad dentro de la plataforma. Las categorías que más invierten actualmente en ChatGPT son software, comercio electrónico, medios de comunicación, entretenimiento y gastronomía.

En paralelo, OpenAI avanza en la integración de funciones vinculadas al comercio electrónico. Según el informe, ChatGPT está derivando cada vez más tráfico hacia minoristas como Walmart, Target y Costco.

Amazon, en cambio, experimentó un crecimiento mucho más limitado debido a que restringió el acceso de los rastreadores web de ChatGPT a su plataforma.