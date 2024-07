La Unión Europea considera que X "engaña" a sus usuarios y Elon Musk podría enfrentarse a una multa millonaria

Tras una investigación preliminar de siete meses, la Comisión señaló que "X diseña y opera su interfaz para 'cuentas verificadas' con la 'marca azul' de una manera que no se corresponde con la práctica de la industria y engaña a los usuarios". Esto se debe a que cualquiera puede suscribirse para obtener dicha categoría.

La red social X no es "transparente", según la Unión Europea

El organismo del gobierno europeo sostiene que la aplicación no cumple con la transparencia requerida en materia de publicidad, ya que "no proporciona un repositorio de publicidad fiable y con capacidad de búsqueda". Asimismo la UE señala que "no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores", como lo determina la normativa en vigor en el bloque.

elon musk x.jpg La Unión Europea sostiene que la red social X, propiedad de Elon Musk, infringió normas sobre contenidos en línea

Estas importantes reformas en la aplicación se dieron luego de que el magnate Elon Musk comprara en 2022 la red entonces llamada Twitter y rebautizada como X.

Sin embargo, desde que la UE adoptó dos ambiciosas leyes para regular las grandes plataformas digitales, las políticas de la red social entraron en colisión con la Comisión Europea. El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton apuntó en un comunicado que la plataforma X "tiene el derecho de defenderse", pero si el punto de vista que sostiene el organismo se confirma, "impondremos multas y exigiremos cambios significativos".

De esta manera, el magnate podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su volumen de negocios global si es declarada culpable de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSL, por sus siglas en inglés), que exige a las grandes plataformas en línea y a los motores de búsqueda que hagan más para combatir los contenidos ilegales y los riesgos para la seguridad pública.