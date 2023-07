Le hizo un pedido especial a su papá del corazón y la respuesta conmovió a todos

“Es loco empezar todo esto, no sé cómo decírtelo. Creo que es algo que siempre quisimos ambos, es un deseo que tengo desde chico, algo que esperaba que sea mucho antes”, inicia el escrito.

Con fuerte y cálido abrazo, el hombre no dudó un segundo y respondió: ¿Cómo voy a decir que no si siempre fuiste mío?”

Rodrigo, por su parte, remarcó orgulloso: “Muy pocos saben mi historia, porque en sí para mí nunca existió nada de lo que hoy no tengo, pero como siempre me enseñaron, todo llega, tanto tiempo esperando… llegó, por fin puedo decir que lo que siempre quise se cumplió, ya estamos en la recta final…"

“Gracias Dany Páez por ser más que mi papá, sos mi confidente, mi mejor amigo. Gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo, siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón…”, remarcó.

“Le doy las gracias a Dios, a todos mis santos, a mi virgencita hermosa y a vos Romi Jara por criarme como una persona de bien, sin rencor a nada, sabiendo siempre la verdad de todo, y dejándome tomar mis propias decisiones”, concluyó.