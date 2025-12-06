Liviano, potente y de producción nacional: así es el nuevo nubia Air, el smartphone slim más accesible del mercado

La marca de smartphones cierra el 2025 con un nuevo lanzamiento que promete ser de los más buscados por los argentinos combinando tecnología de vanguardia a un precio totalmente competitivo

Nubia anuncia el lanzamiento oficial en Argentina del nuevo nubia Air para este jueves 11 de diciembre , un smartphone ultradelgado que combina diseño, rendimiento y producción en el país. Ensamblado en Tierra del Fuego, el nuevo modelo se posiciona como el dispositivo más accesible dentro del segmento de smartphones slim a un precio de lanzamiento de $529.999 . Este nuevo celular es una propuesta única para quienes buscan un dispositivo moderno, fácil de llevar, con buena autonomía y confiabilidad técnica.

El equipo cuenta con un diseño ultradelgado de tan solo 6.7mm de grosor y un peso de 172 gr , es el smartphone más fino y más liviano fabricado en el país del mercado. Tiene un perfil compacto y cómodo para el uso diario. Su pantalla es de 6.78" con una pantalla AMOLED de 1.5K (1224 x 2720 px) y tasa de refresco de 120Hz , ideal para redes sociales, videos y multitarea fluida.

Tiene una resistencia total con respaldo IP68 & IP69 que cuida el equipo en el polvo y el agua a una profundidad de 1.5m y hasta 30 minutos (también con temperaturas de hasta 80°C y chorros de agua caliente de alta presión). Además, su rendimiento a prueba de caídas y rayaduras es doblemente superior a otros vidrios de aluminosilicato de litio.

En cuanto a su cámara, tiene un sistema triple con un sensor principal de 50 MP + 2 MP de cámara profundidad y una cámara frontal de 20 MP. El funcionamiento para capturar fotografías está guiado por IA para una captura perfecta con modos Supernoche IA que amplía el rango dinámico de escenas oscuras, elimina el ruido de la imágen y mejora los detalles oscuros, y AI HDR con un alto rango dinámico que acomoda automáticamente las luces y las sombras. Por otro lado, para la creación de vídeos cuenta con una función dinámica para grabar con su cámara principal y frontal al mismo tiempo.

El nubia Air ofrece un procesador octa-core (Unisoc T8300), un amplio espacio de almacenamiento de 256 GB y una memoria RAM de hasta 20 GB, garantizando una capacidad de multitarea fluida. Su batería es de 5000 mAh con un cargador de carga rápida de 33W, que gracias al equilibrio entre eficiencia y potencia entrega una duración superior a la habitual para equipos de este perfil. Además, estáran disponibles en colores negro y dorado, y cuenta con una conectividad moderna compatible con redes 5G y tecnología NFC. Como todo el portafolio de la marca incorpora el cargador, cable de datos, funda y auriculares.

Al igual que el 90% de todos los productos que se comercializan en el país, este dispositivo también es producido en Tierra del Fuego, reafirmando el compromiso de la marca en Argentina y su industria, con todos sus estándares globales y sumando valor local en cada unidad. Esto permite ofrecer un smartphone totalmente competitivo en calidad y precio, y garantiza la distribución en todo el país.