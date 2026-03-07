Apple presentó la MacBook Neo, una nueva computadora portátil que se convirtió en la más económica de la historia de la marca. El lanzamiento busca atraer a usuarios que quieren ingresar al ecosistema de Apple sin pagar los precios más altos de la línea MacBook Air o MacBook Pro.
MacBook Neo: todo sobre la computadora más barata en la historia de Apple
Cuánto cuesta, qué novedades trae, y qué podemos esperar del último lanzamiento del gigante tecnológico.
-
Apple acelera en la Fórmula 1: apuesta al furor de su película para llevar más público al streaming
-
MacBook Neo, el portátil económico de Apple que revolucionará el mercado
El nuevo equipo fue anunciado en marzo de 2026 y está orientado principalmente a estudiantes, usuarios domésticos y personas que utilizan la computadora para tareas cotidianas como navegar por internet, trabajar con documentos, ver videos o editar fotos básicas.
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la MacBook Neo no utiliza los chips de la serie M, habituales en las Mac actuales, sino un procesador que proviene del iPhone. Esta decisión permitió reducir el precio y posicionar al dispositivo como una alternativa más accesible dentro del catálogo de Apple.
¿Cuál es el precio de la MacBook Neo y qué versiones existen?
El precio inicial de la MacBook Neo es de 599 dólares, lo que la convierte en la laptop más barata que Apple haya lanzado hasta ahora. También existe una versión con descuento educativo que puede bajar hasta 499 dólares para estudiantes.
El equipo se vende en dos configuraciones principales:
- 256 GB de almacenamiento
- 512 GB de almacenamiento
El modelo base incluye 8 GB de memoria RAM, mientras que la versión superior suma más capacidad de almacenamiento y puede incorporar funciones adicionales como Touch ID. Además, la computadora está disponible en varios colores, entre ellos plata, índigo, rosa y amarillo.
Comparativa de costos: MacBook Neo frente a los modelos Air y Pro
La MacBook Neo llega para ubicarse claramente por debajo del resto de las notebooks de Apple en términos de precio. Actualmente, los valores aproximados de la línea MacBook quedan de la siguiente forma:
- MacBook Neo: desde 599 dólares
- MacBook Air: desde alrededor de 1.099 dólares
- MacBook Pro: desde más de 2.000 dólares en sus versiones más avanzadas
La diferencia de precio se explica por varias decisiones de hardware. La MacBook Neo utiliza componentes más simples y menos opciones de expansión, mientras que los modelos Air y Pro incluyen procesadores más potentes, más memoria y pantallas de mayor calidad.
Aun así, Apple busca posicionarla como una computadora suficiente para la mayoría de las tareas diarias.
Especificaciones técnicas: El procesador de iPhone que llega a la Mac
Uno de los aspectos más llamativos del equipo es su procesador. La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, el mismo que Apple introdujo en el iPhone 16 Pro.
Este procesador incluye:
- CPU de 6 núcleos
- GPU de 5 núcleos
- Motor neuronal de 16 núcleos para inteligencia artificial
Gracias a este chip, la computadora puede ejecutar aplicaciones de productividad, navegación web, edición de fotos y funciones de inteligencia artificial con buen rendimiento para tareas cotidianas.
El equipo también incorpora:
- Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas
- Resolución de 2408 × 1506 píxeles
- Hasta 16 horas de batería
- Cámara FaceTime de 1080p
- Dos puertos USB-C y conector de auriculares
Sin embargo, para mantener el precio bajo, la MacBook Neo prescinde de algunas características presentes en otros modelos, como puertos Thunderbolt o mayores opciones de memoria.
- Temas
- Apple
Dejá tu comentario