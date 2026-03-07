MacBook Neo: todo sobre la computadora más barata en la historia de Apple

Cuánto cuesta, qué novedades trae, y qué podemos esperar del último lanzamiento del gigante tecnológico.

La Macbook Neo está destinada a estudiantes y usuarios que buscan precios más accesibles.

Apple presentó la MacBook Neo, una nueva computadora portátil que se convirtió en la más económica de la historia de la marca. El lanzamiento busca atraer a usuarios que quieren ingresar al ecosistema de Apple sin pagar los precios más altos de la línea MacBook Air o MacBook Pro.

El nuevo equipo fue anunciado en marzo de 2026 y está orientado principalmente a estudiantes, usuarios domésticos y personas que utilizan la computadora para tareas cotidianas como navegar por internet, trabajar con documentos, ver videos o editar fotos básicas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la MacBook Neo no utiliza los chips de la serie M, habituales en las Mac actuales, sino un procesador que proviene del iPhone . Esta decisión permitió reducir el precio y posicionar al dispositivo como una alternativa más accesible dentro del catálogo de Apple.

El precio inicial de la MacBook Neo es de 599 dólares , lo que la convierte en la laptop más barata que Apple haya lanzado hasta ahora. También existe una versión con descuento educativo que puede bajar hasta 499 dólares para estudiantes .

256 GB de almacenamiento

512 GB de almacenamiento

El modelo base incluye 8 GB de memoria RAM, mientras que la versión superior suma más capacidad de almacenamiento y puede incorporar funciones adicionales como Touch ID. Además, la computadora está disponible en varios colores, entre ellos plata, índigo, rosa y amarillo.

Comparativa de costos: MacBook Neo frente a los modelos Air y Pro

La MacBook Neo llega para ubicarse claramente por debajo del resto de las notebooks de Apple en términos de precio. Actualmente, los valores aproximados de la línea MacBook quedan de la siguiente forma:

MacBook Neo: desde 599 dólares

MacBook Air: desde alrededor de 1.099 dólares

MacBook Pro: desde más de 2.000 dólares en sus versiones más avanzadas

La diferencia de precio se explica por varias decisiones de hardware. La MacBook Neo utiliza componentes más simples y menos opciones de expansión, mientras que los modelos Air y Pro incluyen procesadores más potentes, más memoria y pantallas de mayor calidad.

Aun así, Apple busca posicionarla como una computadora suficiente para la mayoría de las tareas diarias.

Especificaciones técnicas: El procesador de iPhone que llega a la Mac

Uno de los aspectos más llamativos del equipo es su procesador. La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, el mismo que Apple introdujo en el iPhone 16 Pro.

Este procesador incluye:

CPU de 6 núcleos

GPU de 5 núcleos

Motor neuronal de 16 núcleos para inteligencia artificial

Gracias a este chip, la computadora puede ejecutar aplicaciones de productividad, navegación web, edición de fotos y funciones de inteligencia artificial con buen rendimiento para tareas cotidianas.

El equipo también incorpora:

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

Resolución de 2408 × 1506 píxeles

Hasta 16 horas de batería

Cámara FaceTime de 1080p

Dos puertos USB-C y conector de auriculares

Sin embargo, para mantener el precio bajo, la MacBook Neo prescinde de algunas características presentes en otros modelos, como puertos Thunderbolt o mayores opciones de memoria.