Mujeres líderes: cómo el liderazgo femenino redefine la economía digital argentina + Seguir en









En ecommerce, adtech y tecnología, las mujeres avanzan en posiciones estratégicas, pero aún enfrentan barreras estructurales. Datos globales y regionales muestran que la diversidad mejora la rentabilidad y la toma de decisiones. Tres referentes del sector analizan desafíos y oportunidades.

En un país con fuerte desarrollo en ecommerce, servicios basados en conocimiento y startups tecnológicas, acelerar la participación femenina en espacios estratégicos es una decisión que impacta en competitividad, innovación y sostenibilidad.

La economía digital en Argentina crece impulsada por el ecommerce, las fintech, la publicidad digital y la expansión de soluciones basadas en tecnología. Sin embargo, mientras la innovación avanza a ritmo acelerado, la participación femenina en espacios de decisión todavía enfrenta desafíos estructurales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A nivel global, el informe Women in the Workplace 2023 de McKinsey & Company y LeanIn.Org indica que las mujeres ocupan solo el 28% de los cargos ejecutivos (C-suite) en grandes organizaciones En América Latina, el panorama es aún más desafiante.

El estudio Una olimpíada desigual: la equidad de género en las empresas latinoamericanas y del Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo, revela que la presencia femenina disminuye a medida que aumenta el nivel jerárquico. Pero la evidencia también demuestra que la diversidad es estratégica, según un estudio de McKinsey sostiene que las compañías con mayor diversidad de género en equipos ejecutivos tienen más de probabilidad de superar la rentabilidad promedio de su industria,

Liderar en espacios históricamente homogéneos Para Mariana Verderame, Country Manager Cono Sur en Adsmovil, el desafío sigue siendo ganar voz en entornos donde históricamente predominaron miradas similares: “En un entorno como el nuestro, donde tecnología y producto se construyen para audiencias diversas y globales, el principal desafío para las mujeres líderes sigue siendo hacerse escuchar en espacios que históricamente han estado dominados por miradas homogéneas. Cuando una mujer lidera equipos tecnológicos y de producto, no solo gestiona proyectos: integra perspectivas, traduce necesidades del negocio y convierte la data en soluciones con sentido humano.” En un sector como el adtech, donde la data y el producto son centrales, esa combinación entre análisis y contexto humano se vuelve determinante para desarrollar soluciones relevantes.

Desde el ecosistema ecommerce, Natalia Zuca, Directora Ejecutiva eCommerce Institute, pone el foco en el cambio estructural dentro de las organizaciones: “La primera transformación necesaria es mostrar, con hechos, que las mujeres pueden ocupar espacios de liderazgo y, sobre todo, ofrecerles realmente esos espacios cuando existe el fit adecuado. Cuando una organización demuestra, en la práctica, que el crecimiento profesional no depende del género, sino del desempeño, el compromiso y la capacidad, ese tipo de estructura se construye de manera orgánica.”

Su visión conecta con un punto clave para el mercado argentino: el talento femenino existe, pero requiere procesos claros de desarrollo, mentoría y acceso real a espacios de decisión. Y cierra “La equidad, en este contexto, no es solo una cuestión social, sino una ventaja estratégica para el crecimiento sostenible de la economía digital en la región.” Por su parte Carla Gagliardi, Fundadora y Directora de RAKU, aporta una mirada basada en su experiencia organizacional: “Equipos diversos toman mejores decisiones, gestionan mejor el riesgo y logran mayor capacidad de adaptación en contextos complejos. Incorporar diversidad y liderazgo femenino requiere decisiones concretas: métricas claras, políticas de desarrollo profesional, igualdad salarial, programas de mentoría y una revisión honesta de los modelos de poder existentes, sin duda es un cambio cultural.” El punto es claro: la brecha no responde a falta de talento, sino a estructuras que todavía no evolucionan al ritmo del mercado digital. En un país con fuerte desarrollo en ecommerce, servicios basados en conocimiento y startups tecnológicas, acelerar la participación femenina en espacios estratégicos es una decisión que impacta en competitividad, innovación y sostenibilidad.