Genshin Impact: el nuevo desarrollo de China que revolucionó el mundo de los videojuegos

Genshin Impact.JPG Desarrollado en China, el Genshin Impact revolucionó el mundo de los videojuegos. miHoYo

Parecido con Zelda

Lo primero que salta a la vista al jugar este juego es el extremo parecido que tiene con el exitoso “Legend of Zelda: Breath of the Wild”, debido principalmente a su estilo, ambos juegos destacan por su animación caricaturesca pero realista, y donde se sitúa la historia, un mundo fantástico y extremadamente amplio.

Si a eso se le suma el hecho de que su mapa, Genshin Impact es un juego de “mundo abierto” donde se puede explorar sin tener que seguir una línea argumental, es extremadamente grande y variado, se entiende por qué consiguió tantas descargas a pesar de haber salido hace poco menos de un mes.

Con esto en mente, no sorprende que el juego haya sido descargado en más de 20 millones de celulares Android solamente, lo que deja afuera a las que se realizaron por consola PS4 o por PC.

Gengish Impact.JPG Su parecido con Zelda es una de las cosas más llamativas del juego. Google Play Store

La “caída” en las microtransacciones

A pesar de ser impresionante, si cada descarga es gratuita entonces no tiene sentido que se hayan logrado tantos millones de dólares en tan poco tiempo. Es ahí donde entran las microtransacciones, una forma de conseguir dinero que muchas veces termina siendo más rentable que la venta del juego en sí.

Tal como sucede en juegos como Fornite, Apex Legends o FIFA 21, sus ingresos principales suelen estar vinculados a las ventas de artículos con monedas virtuales que solo se le pueden comprar a los desarrolladores del juego. Mientras que Fornite y Apex utilizan este mecanismo para vender artículos estéticos, Genshin Impact lo llevó a un estilo más parecido al del gigante del fútbol virtual: “Pay to win”.

Básicamente, si uno pone plata dentro del juego, consigue ventajas que le permiten pasarlo más fácilmente. Mientras que en el FIFA 21 esto se ve en la forma de los polémico “FIFA Points” (marcados como un mecanismo de apuesta para menores y prohibidos en algunos países como Bélgica), en el desarrollo chino se ve con la obtención de personajes.

Igualmente, a los fanáticos del juego parece gustarles esta modalidad de “casino” y muchos lo aprueban por permitir conseguir los personajes jugables sin la necesidad de invertir dinero real. Con todo esto en mente, las microtransacciones volvieron a Genshin Impact uno de los videojuegos desarrollados en China más exitosos de todos los tiempos.