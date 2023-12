Nintendo cerró un exitoso 2023 con un récord histórico en la bolsa de Japón

Ya en noviembre , las acciones habían trepado a un máximo en dos años por ¥6.382 . Ese había sido el precio más alto desde junio de 2021 y se debió al anuncio de la película live-action de la franquicia The Legend of Zelda.

El increíble 2023 de Nintendo en videojuegos y películas

Este repunte de las acciones de Nintendo es reflejo de un año donde la compañía no corrió a la par del resto de la industria. Con Super Mario Bros. Wonder en octubre y The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom en mayo, la compañía enmarcó un año de múltiples lanzamientos populares.

El nuevo juego de Zelda fue uno de los más aclamados del año, vendió 19,5 millones de copias y ganó el premio al Mejor Videojuego de Aventura en los Game Awards. De abril a septiembre las ventas de la consola Nintendo Switch fueron de 6,84 millones de unidades y los videojuegos se vendieron por 97,08 millones, ambos escalando un 2% en comparación al año anterior. La Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida de la historia con más de 132 millones de unidades.

Esta es una medida impresionante para una consola en su octavo año en el mercado y con rumores cada vez más fuertes de una sucesora en puerta. Algo que asistió a esta situación fue el enorme éxito que Nintendo encontró en otra industria: el cine.

La película de Super Mario Bros. se estrenó en abril y recaudó u$s1,3 mil millones en todo el mundo, algo nunca antes visto para las adaptaciones de videojuegos. Esto obtuvo como consecuencia un interés renovado en el personaje: entre abril y septiembre se vendieron 30% más juegos de Mario que en 2022. Además, Nintendo ya prepara sus próximos pasos para Hollywood: Wes Ball dirigirá una película live-action de The Legend of Zelda.