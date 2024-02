Nintendo revivió dos videojuegos olvidados de su catálogo con Another Code: Recollection.

El juego lanzado en enero para Nintendo Switch es una remake de dos juegos en uno solo: Another Code: Two Memories (Trace Memory en Estados Unidos), lanzado para Nintendo DS en 2005 , y Another Code: R, Gateway of Memory , lanzado para Wii en 2009 , aunque este último nunca llegó a América.

Allí entrá una de las grandes adhesiones de la versión para Nintendo Switch. Another Code: Recollection presenta dos sistemas de ayuda opcionales: una brújula que te indica hacía donde está tu próximo objetivo y la posibilidad de obtener hasta tres pistas por puzzle que te acercarán a la respuesta, en caso de que las necesites. Estos sistemas pueden activarse o apagarse en cualquier momento del juego.

A diferencia de los originales, esta remake está toda construida en espacios 3D por los que te podés mover libremente (el primer título tenía una vista cenital y el segundo era un point-and-click). Es frustrante entonces que se haya optado por una velocidad tan lenta en el movimiento de la cámara. Recorrer espacios, ya sea caminando o solo para observar, se vuelve tedioso muy rápido con una dinámica tan tosca para algo tan básico.

Otro elemento que me genera sentimientos encontrados está alrededor de la historia y su presentación. Si bien es impresionante la cantidad de diálogos y actuaciones de voz que tiene Another Code: Recollection, la calidad de ambas cosas no está a la altura y muchas situaciones que deberían tener peso no lo encuentran. Por suerte, esto no termina de echar por tierra una historia atrapante y llena de misterio. El personaje de Ashley es una adolescente característica pero no irritante, cuya curiosidad y emociones son fantásticas conductoras para el viaje que tiene que hacer y así revelar los secretos que le ocultaron toda su vida.

Una gran idea de la remake fue juntar ambos títulos en uno solo, dejando de lado eso que hacen muchos de poner un menú al principio donde elegís cuál jugar. La decisión crea una experiencia sin frenos que permite explorar a fondo el mundo y sus personajes.

En su octavo año de vida, la Nintendo Switch se está consagrando como la tercera consola más vendida de la historia. Mientras se acumulan los rumores de una sucesora, lanzamientos como este aprovechan su enorme base de usuarios para revivir videojuegos que de otra forma quedarían olvidados en el tiempo. Another Code: Recollection no es remake perfecta, pero es una forma fantástica de darle nueva vida a juegos que se lo merecen.

Dónde jugar Another Code: Recollection

Another Code Recollection es un juego exclusivo de Nintendo Switch. Puede conseguirse en formato físico o a través de la tienda argentina de Nintendo Eshop.