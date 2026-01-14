A comienzos de 2026 la compañía de Elon Musk inició un proceso de reconfiguración de sus satélites. La operación consistía en reducir la altitud operativa para poder gestionar el tráfico espacial de manera más eficiente. ¿El objetivo?: reducir riesgos, optimizar el servicio y anticiparse a futuras regulaciones internacionales.
SpaceX baja miles de satélites de Starlink: ¿Afecta la conexión en Argentina?
La empresa plantea un modelo de negocio que apuesta por la sostenibilidad orbital como ventaja competitiva en la nueva economía del espacio.
El plan contempló el descenso de 4.400 satélites que se encontraban a 550 kilómetros de la superficie terrestre. Una medida que responde en gran parte al pedido de seguridad debido a la presencia de constelaciones privadas y misiones estatales en la misma franja orbital.
Starlink: menos riesgo orbital y mayor eficiencia
Los satélites ahora se ubicarían a 480 kilómetros de la superficie, distancia que cumple con los criterios regulatorios y acelera el proceso de desintegración de los equipos que se encuentran fuera de servicio operacional.
Más allá de la conectividad, pueden enumerarse los siguientes beneficios:
- Acelera del proceso eliminatorio de residuo espacial (un equipo inactivo tardaba alrededor de cinco años en desintegrarse, ahora en semanas estaría fuera de orbita)
- Reduce la posibilidad de colisión (por mayor densidad atmosférica)
- Efectiviza los costos potenciales para la empresa (protege activos valuados en miles de millones de dólares)
- Disminuye la exposición a litigios, sanciones regulatorias y pérdidas operativas derivadas de colisiones en órbita.
Mejor conexión Starlink en el país
Para los usuarios de Starlink en la Argentina, la decisión tiene efectos concretos:
Al reducir la distancia entre el satélite y la superficie, la latencia disminuye y la estabilidad de la señal mejora, un factor clave para actividades productivas que dependen de la conectividad en tiempo real. Sectores como el agro, la minería y la energía, con fuerte presencia en regiones alejadas de los centros urbanos, se benefician de una red más robusta.
Además la nueva configuración también favorece el despliegue de tecnologías como Direct-to-Cell, que permitirá conectar teléfonos móviles sin antenas externas.
