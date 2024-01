Personalizá tus mensajes con la última tecnología: cómo crear emojis con Inteligencia Artificial

Los emojis son muy usados por los usuarios en las redes sociales , tales como Instagram , WhatsApp , Facebook o X (ex Twitter) para describir una emoción que queramos expresar a otras personas. Si bien la Inteligencia artificial llegó a estas plataformas , también existen para crear nuestros propios emojis para enviar en mensajes.

Para usar AI Emoji , primero visita el sitio web emojis.sh. Una vez allí, verás un área de texto donde puedes escribir una descripción de lo que te gustaría convertir en emoji . No es necesario que elabores descripciones complicadas; simplemente, explica brevemente qué quieres o a quién te refieres.

Podes ingresar simplemente nombres de personas para generar un emoji con su cara. Si lo querés, también podés probar con descripciones de animales, objetos o acciones. Aunque en ocasiones la inteligencia artificial podría no capturar exactamente lo que buscas en el emoji, siempre tienes la opción de intentarlo nuevamente hasta lograr el resultado deseado.

Una vez que hayas tenido la imagen deseada, tenés la opción de descargarla en tu celular o computadora. Luego, podés utilizar este emoji personalizado en las redes sociales que desees, especialmente en plataformas de mensajería como WhatsApp, donde funcionará como un sticker.

Qué significa el emoji de "X" en WhatsApp

emoji x Ambito

WhatsApp tiene tantas funciones y posibilidades que muchas guardan datos curiosos que no salen a simple vista para los usuarios. Varios de estos están escondidos en los emojis. El emoji de una persona con los brazos cruzados en forma de "X" ha causado cierta confusión entre los usuarios. Según Emojipedia, este emoji tiene sus raíces en el programa televisivo "Deal or no deal", o como se conoció en algunos lugares como "Trato Hecho".

Aunque en el contexto del programa se utiliza para indicar "No deal" o "Ningún trato", los usuarios lo usaron de manera más amplia. En conversaciones cotidianas, se emplea para rechazar una propuesta o expresar desacuerdo, y es comúnmente reconocido simplemente como "No", "Sin trato" o "X".