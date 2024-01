¡WhatsApp se actualiza! La inteligencia artificial llega a tus chats

wpp sticker.png Crea tus propios stickers de WhatsApp con Meta IA.

Además, esta función permite hacer consultas sobre cualquier tema específico. Para esto es necesario escribir ‘@MetaAI’ seguido de una pregunta precisa para optimizar la respuesta. Esta actualización no se queda afuera del furor de la creación de imagenes y stickers con inteligencia artificial. Para crear tu propio diseño deberás seguir los siguientes pasos:

Para crear imágenes: Escribir ‘@MetaAI /imagine’ seguido de una descripción y el asistente generará automáticamente una imagen basada en la descripción.

Escribir ‘@MetaAI /imagine’ seguido de una descripción y el asistente generará automáticamente una imagen basada en la descripción. Para crear stickers: Describir lo que deseas en el sticker directamente desde el selector de stickers de WhatsApp y Meta AI generará uno que se ajuste a tus necesidades.

¿Cómo actualizar WhatsApp?

Para acceder a esta función que incluye la novedad de la inteligencia artificial, deberás tener la última versión de WhatsApp. Únicamente los usuarios de Android podrán acceder a esta reciente actualización. Para habilitar la función Meta AI, es necesario descargar la versión 2.23.24.26 beta de WhatsApp en dispositivos Android.

Descargar la beta para Android. Descargar la última versión beta de WhatsApp. Abrir la aplicación y buscar en la parte superior el botón de Meta AI para activarlo.

Una vez instalada la versión beta, deberás aceptar los términos y condiciones que aparecen al abrir la aplicación, de lo contrario, no podrás utilizarla. Al ingresar, debería aparecer el acceso a Meta AI.

SI no esto no ocurre, a no desesperar. Esta función es muy novedosa y está siendo implementada gradualmente para un grupo limitado de probadores beta, con el fin de comprobar su utilidad y correcto funcionamiento. Por lo tanto, puede que no esté disponible de inmediato.