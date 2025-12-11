Por qué Nvidia utilizará un "GPS" en los chips que se usan para inteligencia artificial

Los procesadores del gigante tecnológico usarán un software de telemetría para determinar la ubicación de los mismos. El programa se podrá instalar de forma opcional, según las necesidades de cada cliente.

El gigante tecnológico Nvidia evalúa instalar un software de verificación de ubicación para poder localizar en qué países se encuentran funcionan sus chips. La medida apuntaría a evitar que sus productos se introduzcan de contrabando en lugares donde su exportación está prohibida .

El análisis de Nvidia va en línea con las peticiones de la Casa Blanca - y del parlamento estadounidense - para que se tomen medidas para evitar el contrabando de los chips de Inteligencia Artificial a países donde su venta está prohibida y/o restringida.

China es el caso emblemático - aunque días atrás se autorizó la venta de los H200 -, pero otros países también tienen restringida la venta de chips. Entre ellos, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela.

Nvidia trabaja puertas adentro una nueva herramienta que apunta a convertirse en una pieza clave para los grandes centros de datos. Se trata de un software opcional que los clientes podrán instalar para aprovechar las funciones de “cálculo confidencial” de sus GPU , según confirmaron fuentes al tanto del desarrollo.

La compañía diseñó este sistema para que los operadores puedan monitorear el rendimiento total de cada chip , una práctica ya habitual entre quienes manejan flotas completas de procesadores de alta gama. El mecanismo utilizaría los tiempos de respuesta al comunicarse con los servidores de Nvidia como insumo para inferir la ubicación del chip , un método similar al que emplean otros servicios basados en internet, de acuerdo con un directivo de la firma.

nvidia Días atrás se autorizó la venta de los H200 a China.

“Estamos en proceso de implementar un nuevo servicio de software que permite a los operadores de centros de datos supervisar la salud y el inventario de toda su flota de GPU de inteligencia artificial”, señaló Nvidia en un comunicado. “Este agente de software instalado por el cliente aprovecha la telemetría de la GPU para monitorear la salud, la integridad y el inventario de la flota”.

La primera generación en incorporar esta función será la de los chips Blackwell, que suman capacidades de seguridad avanzadas para procesos de “atestación”. La empresa también evalúa cómo llevar el sistema a sus líneas anteriores —Hopper y Ampere—, aunque esas alternativas todavía están en estudio.

El avance, sin embargo, se produce en medio de una pulseada regulatoria que involucra a Washington y Beijing. Los pedidos estadounidenses para verificar la ubicación de los chips encendieron alarmas en el regulador chino de ciberseguridad, que llamó a la compañía para consultar si la tecnología podría habilitar algún tipo de bypass a las protecciones locales.

El tema volvió a escena esta semana, luego de que Donald Trump anunciara que autorizará la venta del H200, el modelo inmediatamente previo a la actual familia Blackwell. Voces especializadas en política exterior pusieron en duda que el regulador chino permita a sus empresas comprar esos procesadores.

Nvidia, por su parte, desestimó cualquier sospecha de accesos ocultos en sus GPU. Expertos consultados aclaran que incorporar un esquema de verificación de ubicación no implicaría comprometer la seguridad de los chips ni abrir puertas indeseadas.