Spotify rompió un récord histórico y pagó más de u$s11.000 millones a la industria musical en 2025

Spotify informó este miércoles que pagó más de u$s11.000 millones a la industria musical durante 2025, una cifra récord que marcó el mayor desembolso anual realizado por un minorista en la historia del sector y que reflejó el crecimiento sostenido de la plataforma en un mercado cada vez más competitivo.

La compañía sueca detalló que los pagos crecieron más de un 10% en comparación con el año anterior, impulsados por el aumento de ingresos y por su estrategia de expansión de contenidos. El anuncio fue realizado a través de una entrada en su blog oficial, donde destacó el impacto del modelo de distribución de ingresos sobre artistas, compositores y sellos discográficos.

Spotify La plataforma aseguró que los desembolsos crecieron más de un 10% respecto del año anterior. Un récord histórico para la industria musical Según explicó Spotify, el monto abonado en 2025 superó cualquier registro previo de pagos anuales realizados por una empresa del sector. La plataforma subrayó que artistas y sellos independientes concentraron cerca de la mitad del total de las regalías distribuidas, un dato que la empresa considera clave para sostener la diversidad musical dentro del ecosistema digital.

“Como Spotify paga a la industria dos tercios de todos los ingresos de la música (casi el 70% de lo que ingresamos), a medida que crecen los ingresos de Spotify, también han crecido los pagos a la música”, señaló la compañía en su publicación.

Competencia con YouTube y Apple El anuncio se da en un contexto de fuerte competencia dentro del mercado del streaming musical. Spotify enfrenta la presión de grandes actores como YouTube y Apple, que también buscan atraer artistas y ampliar sus catálogos. En octubre, YouTube informó que había pagado más de u$s8.000 millones a la industria musical en los 12 meses comprendidos entre julio de 2024 y junio de 2025.

Frente a ese escenario, Spotify aseguró que prioriza la retención de creadores y la captación de nuevos artistas como parte de su estrategia de crecimiento y diferenciación. spotify El anuncio se dio en un contexto de fuerte competencia con YouTube y Apple en el streaming musical. La empresa también explicó que reinvierte el dinero que retiene en la plataforma para expandir su oferta más allá de la música. Entre los principales focos de inversión se encuentran los podcasts, los videos y los audiolibros, formatos que buscan ampliar el tiempo de consumo y diversificar las fuentes de ingresos. En paralelo, Spotify aplicó recientemente aumentos en los precios de sus planes de suscripción premium en varios mercados, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y capitalizar su amplia base de usuarios. Al cierre del tercer trimestre, la compañía contaba con 713 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que refuerza su posición como uno de los principales jugadores globales del streaming. Desde la empresa destacan que el crecimiento de usuarios y de ingresos está directamente vinculado con el aumento de los pagos a la industria musical, un eje central de su modelo de negocios.

