La IA reveló que las personas mentirosas apuntan a empleos en donde pueden aprovechar su capacidad de engañar a otros.

Las personas que mienten compulsivamente tienen habilidades afiladas para tergiversar situaciones , engañar a terceros y ocultar verdades , lo que los hace perfectos para ciertos empleos Por ello, la Inteligencia Artificial ChatGPT definió qué carreras laborales eligen los mentirosos.

A pesar de que tiene una gran cantidad de efectos negativos a largo plazo, la mentira puede ser especialmente útil en distintos empleos. Según diversas investigaciones sociológicas, en algunas profesiones la “deformación de la verdad” se ve normalizada , es decir, que se vuelve parte del trabajo cotidiano .

La política es un terreno donde el discurso muchas veces se acomoda según conveniencia . Los mentirosos suelen sentirse atraídos porque les permite manipular la información para ganar apoyo , justificar errores o prometer más de lo que realmente pueden cumplir . En este ámbito, la persuasión y la capacidad de distorsionar hechos se convierten en herramientas para sostener poder e influencia , incluso si la verdad queda relegada.

Abogados defensores

En la práctica legal, especialmente en el área penal, muchas veces se trata de armar un relato convincente para proteger a un cliente, aun cuando la verdad pueda ser ambigua. Los mentirosos pueden sentirse cómodos en este ambiente, ya que su habilidad para tergiversar hechos, manipular lagunas legales o exagerar argumentos puede volverse una ventaja. El sistema mismo, basado en la confrontación de versiones, les da espacio para actuar con soltura.

Vendedores de autos usados

Este sector es casi un cliché asociado a la mentira: muchos compradores no tienen conocimientos técnicos y dependen de la palabra del vendedor. El mentiroso encuentra un terreno fértil para ocultar defectos, exagerar cualidades o manipular el historial del vehículo. La recompensa económica por cerrar una venta grande refuerza aún más ese comportamiento.