Las personas que mienten compulsivamente tienen habilidades afiladas para tergiversar situaciones, engañar a terceros y ocultar verdades, lo que los hace perfectos para ciertos empleos Por ello, la Inteligencia Artificial ChatGPT definió qué carreras laborales eligen los mentirosos.
Estas son las 3 profesiones más elegidas por personas mentirosas, según la Inteligencia Artificial
ChatGPT enumeró los trabajos que más escogen los mentirosos para poder explotar sus habilidades.
-
Meta confirmó que utilizará las conversaciones de los usuarios con su IA para personalizar publicidad y contenidos
-
OpenAI presenta Sora 2: la empresa detrás de ChatGPT lanzó un nuevo modelo y aplicación para realizar videos con Inteligencia Artificial
A pesar de que tiene una gran cantidad de efectos negativos a largo plazo, la mentira puede ser especialmente útil en distintos empleos. Según diversas investigaciones sociológicas, en algunas profesiones la “deformación de la verdad” se ve normalizada, es decir, que se vuelve parte del trabajo cotidiano.
3 empleos elegidos por mentirosos según la IA
Según ChatGPT, estos son los 3 empleos más elegidos por las personas compulsivamente mentirosas:
Políticos
La política es un terreno donde el discurso muchas veces se acomoda según conveniencia. Los mentirosos suelen sentirse atraídos porque les permite manipular la información para ganar apoyo, justificar errores o prometer más de lo que realmente pueden cumplir. En este ámbito, la persuasión y la capacidad de distorsionar hechos se convierten en herramientas para sostener poder e influencia, incluso si la verdad queda relegada.
Abogados defensores
En la práctica legal, especialmente en el área penal, muchas veces se trata de armar un relato convincente para proteger a un cliente, aun cuando la verdad pueda ser ambigua. Los mentirosos pueden sentirse cómodos en este ambiente, ya que su habilidad para tergiversar hechos, manipular lagunas legales o exagerar argumentos puede volverse una ventaja. El sistema mismo, basado en la confrontación de versiones, les da espacio para actuar con soltura.
Vendedores de autos usados
Este sector es casi un cliché asociado a la mentira: muchos compradores no tienen conocimientos técnicos y dependen de la palabra del vendedor. El mentiroso encuentra un terreno fértil para ocultar defectos, exagerar cualidades o manipular el historial del vehículo. La recompensa económica por cerrar una venta grande refuerza aún más ese comportamiento.
- Temas
- Inteligencia Artificial
Dejá tu comentario