Starlink ofrece descuentos especiales en todo su kit de hardware: cómo acceder en noviembre 2025







Conocé cuánto cuesta obtener la antena de la compañía, que sirve para transmitir la conexión satelital en hogares y durante viajes.

El internet de Starlink está disponible en toda la Argentina. X

Starlink, la compañía de internet de Elon Musk, ofrece una de las velocidades de conexión más rápidas de la actualidad. Recientemente, la compañía estableció un nuevo descuento para utilizar en el kit de hardware del servicio, al que se podrá acceder solamente al comprar en la página web oficial.

El kit de hardware de Starlink incluye la antena satelital, que se conecta a los satélites de la empresa, el router Gen 3, el pie para apoyar la antena, la fuente de alimentación y cables. Para poder instalarlo, los usuarios deberán descargar una app que los ayudará a colocar la antena correctamente.

kit starlink.webp Nuevos costos en el hardware de Starlink Por tiempo indeterminado, los usuarios podrán comprar los dos kits de hardware de Starlink con descuento. Por un lado, el de tamaño estándar tiene un costo de $374.000, cuando su precio normal es de $499.999; mientras que el mini equivale a $142.500, cuando normalmente cuesta $189.000.

Este descuento aplica para ambos planes de conexión de la compañía. El Plan Residencial, diseñado para instalar en hogares, tiene un valor de $56.100, mientras que la versión Lite, de menor cantidad de datos, cuesta $38.000. Por otra parte, el Plan Itinerante, utilizado mayormente en viajes y traslados, cuesta $87.500 para los datos ilimitados y $63.000 para los 50 gigabytes.

starlink internet satelital conexion elon musk Cómo obtener e instalar el hardware de Starlink Para poder disfrutar del internet de Starlink en casa, se deberá instalar correctamente la antena satelital y los demás artefactos incluidos en el kit de hardware. Esto se deberá concretar con los siguientes pasos:

Dirigirse a la página de Starlink y contratar el plan de conexión de preferencia, ya sea Residencial o Itinerante. Instalar en el celular la aplicación de Starlink, que ayudará a encontrar la ubicación ideal para colocar la antena. Una vez llegado el pedido, conectar un extremo del cable a la antena y el otro al router. Luego, conectar este al router Gen 3 incluido en el kit y enchufarlo a un tomacorriente. Encontrar un espacio que tenga vista completa al cielo para que la antena pueda mantenerse conectada a los satélites mientras se mueven. Cualquier objeto que interfiera la conexión interrumpirá el servicio. Para asegurarse de tener un buen lugar, utilizar la app de Starlink. Seguir los pasos de instalación en la app. Una vez conectado el aparato, aparecerá una alerta en la aplicación si es necesario rotar la antena para obtener conexión. Buscar en el celular la red de internet de nombre STARLINK y conectarse a ella. Una vez hecho esto, se recomienda ingresar un nuevo nombre de red y contraseña.