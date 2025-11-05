Este es el método más efectivo para organizarte en la universidad, según la Inteligencia Artificial







Conocé el plan de estudio, diseñado por ChatGPT, para poder dedicar tiempo a todas las materias, sin sobrecargarse de responsabilidades.

La llegada de fin de año implica, en muchos casos, la preparación de trabajos prácticos y exámenes finales en la universidad. Al cursar varias materias, organizarse para dedicarles el tiempo necesario a todas puede ser una tarea difícil, por lo que la Inteligencia Artificial ChatGPT diseñó un método para poder lograrlo, sin perder la cabeza.

La organización de las tareas depende de la situación de cada estudiante. Por ejemplo, es importante tener cuenta si trabaja, tiene actividades extracurriculares y la cantidad de materias cursadas. Por ello, es recomendable solicitar a ChatGPT que organice la metodología, acorde a sus necesidades y horarios.

estudiar-de-noche.jpg Cómo organizarse en la universidad, según la IA Según ChatGPT, la metodología más efectiva para organizarse en la facultad cuenta con 4 etapas:

Diagnóstico y priorización En la primera etapa, la IA aconseja crear un listado en el que se deben anotar las materias en curso en una planilla, junto con los trabajos prácticos a entregar y sus fechas límite, días tentativos de exámenes, dificultad de cada tarea, y la cantidad de horas estimadas de estudio o trabajo.

Luego se debe asignar un color a cada una, que depende de qué tan prioritarias son: rojo para exámenes cercanos y trabajos complejos, amarillo para entregar a mediano plazo y verde para las más livinas o que no requieren urgencia.

Planificación semanal Según el plan de ChatGPT, en esta etapa se debe distribuir el tiempo de manera equilibrada, para evitar la sobrecarga. Por ejemplo, se puede dividir el día en bloques de 2 horas, con 10 minutos de descanso entre cada uno, y utilizar el método 2-2-1 para organizar las prioridades. Para ello, se deben elegir 2 materias urgentes para dedicarles más tiempo y una para prestarle un poco menos de atención. Otro método puede ser el establecimiento de una agenda fija. Por ejemplo, se puede establecer que de lunes a viernes sean días de estudio y preparación, los sábados de repaso y los domingos sean los días de descanso o lectura liviana. UBA XXII estudiar Microgestión diaria Para poder mantener el foco en los estudios y el ritmo de avance, la Inteligencia Artificial recomienda realizar una checklist diaria al comenzar el día para establecer las tareas más importantes, los repasos y alguna actividad recreativa del día. También se puede incorporar el método Pomodoro (50 minutos de concentración, 10 de pausa y 30 minutos de relajación después de 3 bloques). Control y Revisión Por último, según ChatGPT, es necesario realizar un repaso del desempeño semanal todos los domingos para meditar si es necesario realizar alguna modificación en la organización de las tareas. En esta revisión, se deberán evaluar las prioridades, si es necesario sumar horas de estudio y actualizar las fechas clave.