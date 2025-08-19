Google lanzará Pixel 10 Pro Fold. su celular plegable: cuándo saldrá a la venta y qué novedades trae







El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.

Google presentará su nuevo modelo el próximo miércoles.

El próximo miércoles 20 de agosto, Google celebrará un evento en Nueva York para presentar su serie Pixel 10, entre los que sobresale el Pixel 10 Pro Fold, un modelo plegable que competirá con los Galaxy Z Fold 7 y otros equipos tipo “libro”. Conocé detalles clave sobre sus características y mejoras respecto a la versión de 2024.

Los Pixel Fold tienen un formato grande, que se pliega y adquiere la forma de un teléfono. Se diferencian de los modelos similares, que tienen inicialmente la fisonomía de un smartphone y al doblarse se vuelven más compactos.

El Pixel 10 Pro Fold contará con una pantalla principal OLED de 8 pulgadas, resolución de 2.152 x 2.076 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Además, incluirá un display externo OLED de 6,4 pulgadas con 2.364 x 1.080 píxeles, también a 120Hz. El equipo funcionará con el nuevo procesador Tensor G5, sumado a 16GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256GB, 512GB y 1TB.

google El evento de presentación de los Pixel 10 se celebrará el miércoles 20 de agosto. En cuanto a la fotografía, el plegable ofrecerá un sistema principal con cámara de 48MP, gran angular de 10,5MP, teleobjetivo de 10,8MP y zoom óptico de 10 aumentos. La cámara frontal será de 10MP, mientras que la batería alcanzará los 5.015 mAh. Además, llegará con Android 16 y siete años de actualizaciones garantizadas. Otros detalles incluyen marco de aluminio, certificación IP68, compatibilidad con doble SIM y sensor de huellas lateral.

Google utilizará el evento para presentar más modelos La presentación también incluirá los demás modelos Pixel 10: el Pixel 10 regular, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL. Según el leakster Roland Quandt, el Pixel 10 Pro Fold no traerá cambios radicales frente al Pixel 9 Pro Fold de 2024, pero sí mejoras como mayor batería y la certificación IP68.

Google-Pixel-9-Pro_review_2-13 La serie sucederá a los Pixel 9 que se lanzaron el año pasado. Asimismo, se espera que aproveche todas las funciones de Inteligencia Artificial de Google, incluyendo Circle to Search con novedades como traducciones en contenidos dinámicos. La llegada al mercado del plegable se prevé para el 9 de octubre, mientras que los otros modelos llegarían antes.