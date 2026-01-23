Tesla busca pisar fuerte en la conducción autónoma: más presencia de su robotaxi en Texas y descontinuación del Autopilot

La empresa de Elon Musk se convertirá en una de las primeras en lanzar viajes comerciales 100% autónomos. Además, la compañía tomó una decisión clave sobre su sistema de Autopilot.

Tesla comenzó a ofrecer viajes pagos en robotaxi en Austin sin un conductor de seguridad humano en el asiento delantero, un paso clave en su estrategia de conducción autónoma. El anuncio fue confirmado por el propio Elon Musk a través de X , donde escribió: "Acabo de comenzar los recorridos del robotaxi de Tesla en Austin sin monitor de seguridad. ¡Felicidades al equipo de IA de Tesla!".

Tras el anuncio, el CEO aprovechó para convocar a ingenieros interesados en “resolver la IA del mundo real” , un desafío que, según sostuvo, “probablemente conducirá a la AGI”, en referencia a la inteligencia artificial general, y los invitó a sumarse al equipo de IA de la compañía.

La llegada de los viajes pagos sin seguridad humana del robotaxi en Austin ya había comenzado en junio pasado , aunque de manera limitada y con un operador de seguridad ubicado en el asiento del copiloto. En esa primera etapa, los viajes estuvieron reservados a influencers y clientes seleccionados.

Posteriormente, en diciembre, la empresa avanzó con pruebas sin conductor de seguridad al volante , manteniendo esa figura solo como respaldo ante eventuales contingencias.

La novedad es que ahora Tesla ofrecerá viajes 100% autónomos, sin la presencia de humanos . Cabe destacar que la flota en la ciudad texana todavía incluirá - por lo menos en un inicio - algunas unidades con presencia de conductores de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2014397578352226423&partner=&hide_thread=false Just started Tesla Robotaxi drives in Austin with no safety monitor in the car.



Congrats to the @Tesla_AI team!



If you’re interested in solving real-world AI, which is likely to lead to AGI imo, join Tesla AI. Solving real-world AI for Optimus will be 100X harder than cars. https://t.co/OnP8gredWD — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026

Según explicó Ashok Elluswamy, director de IA de Tesla, el esquema combinará algunos vehículos sin supervisión con una mayoría que aún contará con monitores de seguridad, una proporción que se irá modificando gradualmente con el tiempo.

Los viajes ya tienen costo, de acuerdo con publicaciones realizadas por pasajeros en X, y en las pruebas se detectó la presencia de vehículos de seguimiento de la propia compañía. A diferencia de Tesla, algunos competidores como Zoox y Waymo optaron por no cobrar en las etapas iniciales de sus despliegues sin conductor.

Tesla busca profundizar su estrategia de conducción autónoma y descontinúa el Autopilot

En paralelo, Tesla decidió discontinuar Autopilot, su sistema básico de asistencia al conductor, en una jugada orientada a acelerar la adopción de su tecnología más avanzada, Full Self-Driving (Supervised).

La medida se da en un contexto regulatorio adverso en California, el principal mercado estadounidense de la compañía. Allí, Tesla enfrenta una suspensión de 30 días de sus licencias de fabricación y concesionario luego de que un juez determinara, en diciembre, que la empresa incurrió durante años en marketing engañoso al exagerar las capacidades de Autopilot y FSD. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) suspendió el fallo por 60 días para permitir que la empresa cumpliera con la orden, entre otros puntos, eliminando el nombre Autopilot.

Hasta ahora, Autopilot combinaba control de crucero adaptativo al tráfico —que mantiene velocidad y distancia con otros vehículos— con una función de centrado de carril capaz de tomar curvas. En el sitio de configuración de Tesla, los autos nuevos solo incluyen de serie el Control de Crucero Adaptativo al Tráfico, y no está claro si la eliminación de Autopilot afectará a los clientes actuales.

Tesla robotaxi en la calle Tesla inaugura su robotaxi 100% autónomo en Austin. @JoeTegtmeyer

La decisión se conoció una semana después de que Tesla anunciara que, desde el 14 de febrero, dejará de cobrar una tarifa única de US$8.000 por el software FSD. A partir de entonces, el acceso será exclusivamente mediante una suscripción mensual de US$99, aunque Musk adelantó que ese precio aumentará a medida que el sistema mejore sus prestaciones.

El CEO sostiene que los modelos más recientes de Tesla podrán conducir sin supervisión y asegura que los avances permitirán a los usuarios estar “con el teléfono o durmiendo durante todo el viaje”. En diciembre, afirmó que una nueva versión de FSD ya habilitaba lo primero, pese a que enviar mensajes mientras se conduce es ilegal en casi todos los estados.

Tesla lanzó la versión beta de Full Self-Driving a fines de 2020, aunque su adopción quedó por debajo de las expectativas internas. En octubre de 2025, el CFO Vaibhav Taneja señaló que solo el 12% de los clientes había pagado por el software. Alcanzar los “10 millones de suscripciones FSD activas” para 2035 es uno de los objetivos clave para que Musk acceda al cobro total de su nuevo paquete salarial de US$1 billón.

Autopilot fue introducido por primera vez a comienzos de la década de 2010, tras el fracaso de las conversaciones entre Musk y Google para utilizar la tecnología de conducción autónoma que luego daría origen a Waymo. En abril de 2019, Tesla convirtió el sistema en estándar en todos sus vehículos.

A lo largo de más de una década, la compañía enfrentó dificultades para comunicar con precisión las capacidades reales del software. Promesas excesivas y una percepción sobredimensionada del sistema llevaron a que algunos conductores confiaran más de lo debido, un factor que derivó en cientos de accidentes y al menos 13 muertes, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.