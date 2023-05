TikTok: cruzó a un pato con una gallina y el resultado fue sorprendente

Cuál fue el resultado de la fusión

“Lo voy a meter a la incubadora para ver qué es lo que brota de aquí. No sé que vaya a salir. Y si se fijan no es un huevo común de gallina, es un poco más grande”, explicó. Y redobló la apuesta: “Puede salir un pollito con cara de pato o con patas de pato y cara de gallo, no sé”.

Como era de esperar, el joven cuidó del huevo, y días después utilizó un artefacto para verificar si dentro del mismo había algo. Para sorpresa, la criatura se estaba desarrollando y lo compartió en la red social: “Esto de verdad es un milagro. Voy a regresarlo en la incubadora para que siga creciendo”.

“Vean lo diferentes que están. No puedo creer que esté pasando esto. Hay cinco posibilidades de que brote un patogallina. Pueden ser cinco patogallinas o gallipatos”, añadió entre risas.

Varios días después, y con gran emoción, el joven publicó un nuevo video en que detalló que los huevos ya estaban a punto de eclosionar, y que la espera por ver el resultado había terminado. Sus seguidores se encuentran ansiosos por ver cómo lucirán las supuestas crías cruza de pato y gallina.

“Me acaban de avisar que ya va a brotar la patogallina. Acaban de ir a ver la incubadora y me dijeron que ya está el huevo negro así que ya está a punto de nacer. Es el primero que puso, ya va brotar. Ya estos cinco huevos deben estar brotando estos días. Yo creo que uno por día”, concluyó.