Por qué el acuerdo entre Google y Apple es un "gran golpe" para OpenAI

Apple podrá usar los modelos y la tecnología en la nube de Google Gemini para potenciar la próxima generación de su asistente Siri.

Google y Apple anunciaron un acuerdo plurianual en inteligencia artificial que permitirá a Apple usar los modelos y la tecnología en la nube de Google Gemini para potenciar la próxima generación de su asistente Siri y la plataforma de IA de Apple, denominada Apple Intelligence . Ante la situación, Wall Street cree que el gran perdedor es OpenAI .

Este pacto llega en un momento crítico del desarrollo tecnológico: Apple lleva tiempo intentando mejorar su presencia en IA, pero enfrentó retrasos y dificultades en lanzar una versión robusta de Siri con capacidades generativas avanzadas.

El acuerdo no solo obliga a Apple a integrar tecnología de un competidor histórico, sino que, según analistas de Wall Street , también da a Google una ventaja significativa en la carrera por dominar el mercado global de IA .

Los modelos de Gemini ahora podrían estar presentes en la mayoría de los smartphones del mundo (tanto en iPhones como en dispositivos Android) lo que permite a Google ampliar su alcance más allá de su ecosistema tradicional y reforzar su posición dominante frente a rivales como OpenAI.

Como consecuencia, la noticia provocó un impulso en el valor de mercado de Alphabet (la empresa matriz de Google) , que superó los u$s4 billones de capitalización bursátil , subrayando la confianza de los inversionistas en la estrategia de IA de la compañía.

Esto marcó un hito importante porque Alphabet desplaza temporalmente a Apple del segundo lugar entre las empresas más valiosas del mundo, impulsada por el optimismo sobre su capacidad para monetizar la tecnología de IA y expandir ingresos en la nube.

OpenAI, el gran perdedor

Para OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, el acuerdo representa un revés estratégico significativo. Antes del pacto, OpenAI estaba bien posicionada para cerrar un trato con Apple para ser la base de su IA, y de hecho Apple ya había incorporado ChatGPT en iPhones en 2024 en ciertos contextos.

Sin embargo, al no ganar esta nueva asociación clave, OpenAI pierde una enorme oportunidad de expansión y distribución de su tecnología en millones de dispositivos adicionales.

Analistas calificaron la situación como una “gran pérdida” para OpenAI, ya que el acuerdo reafirma la creciente supremacía de Google en IA. El lanzamiento previo de Gemini 3, que superó a competidores en varias pruebas de rendimiento, sorprendió a OpenAI en 2025 y desencadenó una respuesta urgente dentro de la empresa para mejorar sus propios modelos.

“Es un acuerdo histórico y prepara el escenario para que Google siga dominando”, comentó Andrew Freedman, analista de Hedgeye Risk Management. “A medida que Gemini continúa creciendo en uso y adopción como un modelo de lenguaje grande (LLM) de propósito general, presenta un riesgo innegable y dificulta que OpenAI siga ganando cuota de mercado”, añadió.