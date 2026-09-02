El primer día de John Ternus como CEO de Apple: qué le dijo a sus empleados y el foco en el primer "gran lanzamiento"

El nuevo CEO asumió en reemplazo de Tim Cook, quien estuvo 15 años al frente de la compañía. Su primer gran desafío llegará el 9 de septiembre, con el evento anual del iPhone.

John Ternus asumió oficialmente como CEO de Apple y puso fin a los 15 años de Tim Cook al frente de la compañía. En su primer día al frente de la empresa de Cupertino, Ternus envío un mensaje a sus empleados con el foco puesto en el Apple Event del próximo 9 de septiembre.

"Es un honor asumir este rol en lo que verdaderamente es la mejor compañía del mundo, y estoy muy entusiasmado por todo lo que tenemos preparado. Tenemos un gran lanzamiento la próxima semana que va a ser fenomenal. Gracias por todo lo que hicieron para hacerlo posible", detalló en su primer Memo como CEO.

El ejecutivo, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, llega al máximo cargo en un momento de cambios para la empresa.

"Hoy, en mi primer día como CEO , quería enviarles una breve nota para agradecerles por todos los cálidos mensajes que recibí. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a Tim por compartir tanto de su conocimiento y experiencia durante esta transición y, más importante aún, por todo lo que aportó a Apple a lo largo de los años ", escribió a los empleados de Apple, según consignaron medios especializados como The Verge y TechCrunch.

Su primera gran prueba tendrá lugar el 9 de septiembre , cuando Apple realice su tradicional evento anual del iPhone. Según distintos rumores, la presentación podría incluir el primer iPhone plegable de la compañía.

El encuentro también podría marcar un momento importante para la estrategia de inteligencia artificial de Apple. La empresa prevé ampliar el despliegue de una nueva y mejorada Siri con IA, con el objetivo de posicionar al asistente frente a herramientas como ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic.

"Estoy igual de entusiasmado por lo que vendrá después, incluidos los increíbles productos que ya están en desarrollo y aquellos que todavía ni siquiera hemos imaginado, que soñaremos y crearemos juntos. No hay otro equipo en el mundo con el que preferiría construir el futuro", concluyó

Los nuevos productos que prepara Apple

El cambio de CEO se produce mientras Apple trabaja en una serie de nuevos dispositivos. Entre los productos que aparecen en distintos rumores se encuentran AirPods con cámaras, anteojos inteligentes y una laptop con pantalla táctil.

La nueva etapa también cuenta con el respaldo de Cook, quien dejó el cargo de CEO pero destacó públicamente las capacidades de su sucesor.

“Me da una enorme tranquilidad entregar el timón a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John”, escribió Tim Cook al personal en su último día como CEO. “Pocas personas entienden como John lo que hace falta para desarrollar productos que cambien el mundo y no podría estar más entusiasmado con su liderazgo”, sentenció.