Uber presentó su nuevo robotaxi y promete lanzamiento en EEUU en 2026

La compañía presentó el vehículo junto a Lucid Motor y Nuro durante el Consumer Electronics Show 2026. El mismo ya está siendo probado y espera salir oficialmente a las calles a finales de 2026.

La compañía incorporará a su flota el vehículo desarrollador por Lucid Motors y Nuro.

Las empresas Uber , Lucid Motors y Nuro presentaron la versión definitiva de su robotaxi desarrollado en conjunto, en el Consumer Electronics Show (CES) 2026. Así, las compañías buscan jugar fuerte en la industria automotriz autónoma para competir contra los modelos de Tesla y Waymo, entre otros.

El vehículo es el resultado de más de seis meses de trabajo y se enmarca en el acuerdo estratégico por el cual Uber invirtió u$s300 millones en Lucid y se comprometió a adquirir 20.000 unidades eléctricas del fabricante. Las compañías confirmaron este lunes que el robotaxi ya circula en pruebas en la vía pública y que su lanzamiento comercial está previsto para fines de este año en el área de la Bahía de San Francisco.

Según consignó el medio especializado Techcrunch, el modelo toma como base el SUV Lucid Gravity y fue diseñado desde fábrica para operar de manera autónoma.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que toda la tecnología autónoma se ensambla directamente durante la fabricación del Gravity en la planta de Lucid en Casa Grande, Arizona. Este enfoque reduce costos y tiempos frente a otros modelos del sector: Waymo, por ejemplo, debe desarmar los vehículos que recibe de Jaguar para luego integrar sus sistemas, aunque la empresa planea diseños más específicos en el futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucidMotors/status/2008312908921373139&partner=&hide_thread=false Unveiled today. Launching later this year.



Today at CES, Lucid, @nuro, and @Uber unveiled the production-intent vehicle and in-cabin experience for our upcoming global robotaxi service.



Featuring an intuitive rider experience designed by Uber, Nuro’s proven autonomy technology,… pic.twitter.com/m9wFuUVa0z — Lucid Motors (@LucidMotors) January 5, 2026

El prototipo exhibido es un resultado más refinado de las unidades de prueba que las compañías mostraron en imágenes oficiales durante el 2024. La principal novedad presentada en Las Vegas estuvo vinculada a la experiencia del usuario. El robotaxi incorpora una pequeña pantalla en el halo exterior para saludar a los pasajeros, además de una interfaz digital completa dentro del habitáculo.

Cómo es el nuevo robotaxi de Uber

El vehículo en cuestión presenta, en su parte trasera, una pantalla que una visualización isométrica del vehículo desplazándose por la ciudad, con otros autos y peatones representados en tiempo real alrededor.

Uber robotaxi 2 El robotaxi ya circula en pruebas en la vía pública y que su lanzamiento comercial está previsto para fines de este año en el área de la Bahía de San Francisco. @LucidMotors

Aunque el software desarrollado por Uber aún no estaba disponible en una versión interactiva, el diseño contempla información básica como el tiempo estimado de llegada, la duración restante del viaje y controles de climatización y música. También incluye accesos rápidos para comunicarse con el centro de atención al pasajero o solicitar que el vehículo se detenga.

En el asiento del acompañante, esa información se replica en una pantalla táctil central de mayor tamaño. En el prototipo final presentado, gran parte de esos elementos aparecían integrados en la pantalla OLED curva de 34 pulgadas del Gravity, ubicada detrás del volante.

Uber robtaxi 3 Uber optó por posicionar este servicio como un robotaxi de perfil “premium”. @LucidMotors

Uber optó por posicionar este servicio como un robotaxi de perfil “premium”, y el Gravity parece alinearse con esa estrategia. El SUV ofrece un interior amplio, especialmente en la configuración de dos filas presentada en el CES, aunque la compañía adelantó que también habrá una variante de tres filas.

No obstante, el debut comercial del Gravity no estuvo exento de contratiempos. Durante su primer año completo en el mercado, Lucid enfrentó problemas de software al escalar la producción, una situación que llegó a tal punto que el CEO interino, Marc Winterhoff, reconoció la falla frente a sus clientes durante diciembre del 2025.

Uber robtaxi 4 @LucidMotors

Sin embargo, la compañía informó que ya duplicó su producción respecto de 2024 y alcanzó nuevos récords de ventas. Resta ver si la versión robotaxi logra evitar los inconvenientes que afectaron a las primeras unidades del SUV.