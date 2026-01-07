SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de enero 2026 - 14:00

5 aplicaciones para que los viajeros usen en las vacaciones 2026, según la Inteligencia Artificial

Agilizá tus viajes con estas apps gratuitas y liberate de preocupaciones, mientras descansas.

Todas están disponibles para descargar en Argentina y funcionan tanto en viajes locales, como internacionales.

Viajar en 2026 no sólo pasa por elegir destino y alojamiento, sino también por contar con herramientas digitales que faciliten el recorrido sin gastar de más ni comprometer la seguridad. La inteligencia artificial analizó criterios como gratuidad, privacidad, utilidad real y disponibilidad en Argentina, para detectar aplicaciones poco conocidas, que pueden convertirse en grandes aliadas durante las vacaciones.

A diferencia de las apps más populares, estas opciones se destacan por resolver problemas concretos del viaje, tales cómo la orientación, organización, información y respaldo offline sin exigir suscripciones ni recolectar datos sensibles.

Cinco aplicaciones para usar en vacaciones

Según ChatGPT, las mejores apps gratuitas, confiables y funcionales son:

Organic Maps

  • Mapas y navegación GPS 100% offline

  • Ideal para viajes, senderismo, trekking y ciclismo

  • Permite planificar, importar y registrar rutas

  • Funciona sin conexión y con bajo consumo de batería

  • Descargas ilimitadas de mapas y actualizaciones quincenales

  • Basada en OpenStreetMap, creada por la comunidad

  • Prioriza la privacidad del usuario

  • Totalmente gratuita

OsmAnd

  • Aplicación de mapas del mundo, con uso sin conexión

  • Basada en datos de OpenStreetMap (OSM)

  • Navegación personalizada, según rutas preferidas y tipo de vehículo

  • Permite planificar recorridos, según inclinación del terreno

  • Registro de rutas y pistas GPX, sin necesidad de internet

  • Proyecto de código abierto

  • No recopila datos personales

  • Control total del usuario sobre los permisos de la app

PackPoint Free

  • Definida como “una aplicación para viajar que hace la maleta por vos”

  • Ayuda a no olvidarte nada importante al viajar

  • Organizador gratuito de listas de equipaje

  • Pensada tanto para viajeros frecuentes, como ocasionales

  • Genera listas según destino, clima y tipo de viaje

  • Facilita la preparación previa y ahorra tiempo

Flush

  • Buscador rápido y simple de baños públicos

  • Interfaz moderna, con animaciones fluidas

  • Base de datos con decenas de miles de baños públicos

  • Funciona sin conexión a Internet (datos guardados en el teléfono)

  • Muestra los baños más cercanos, según la ubicación

  • Permite obtener indicaciones, a través de Google Maps

  • Incluye información adicional, como costo o necesidad de llave

  • Base de datos en constante actualización

Polarsteps

  • App de viajes todo en uno para planificar y registrar aventuras

  • Recomienda destinos y brinda consejos de expertos

  • Traza la ruta de viaje de forma automática

  • Guarda fotos y ubicaciones durante el recorrido

  • Crea un mapa digital personalizado del viaje

  • Permite convertir el recorrido en un álbum físico

  • Registro automático con bajo consumo de batería

  • Funciona sin conexión a Internet

