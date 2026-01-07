5 aplicaciones para que los viajeros usen en las vacaciones 2026, según la Inteligencia Artificial + Seguir en









Agilizá tus viajes con estas apps gratuitas y liberate de preocupaciones, mientras descansas.

Todas están disponibles para descargar en Argentina y funcionan tanto en viajes locales, como internacionales. Pixabay

Viajar en 2026 no sólo pasa por elegir destino y alojamiento, sino también por contar con herramientas digitales que faciliten el recorrido sin gastar de más ni comprometer la seguridad. La inteligencia artificial analizó criterios como gratuidad, privacidad, utilidad real y disponibilidad en Argentina, para detectar aplicaciones poco conocidas, que pueden convertirse en grandes aliadas durante las vacaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A diferencia de las apps más populares, estas opciones se destacan por resolver problemas concretos del viaje, tales cómo la orientación, organización, información y respaldo offline sin exigir suscripciones ni recolectar datos sensibles.

Cinco aplicaciones para usar en vacaciones Según ChatGPT, las mejores apps gratuitas, confiables y funcionales son:

Organic Maps Mapas y navegación GPS 100% offline

Ideal para viajes, senderismo, trekking y ciclismo

Permite planificar, importar y registrar rutas

Funciona sin conexión y con bajo consumo de batería

Descargas ilimitadas de mapas y actualizaciones quincenales

Basada en OpenStreetMap, creada por la comunidad

Prioriza la privacidad del usuario

Totalmente gratuita organic-maps-app-android-ios-mapas-imagen-contenido-blog-ubunlog OsmAnd Aplicación de mapas del mundo, con uso sin conexión

Basada en datos de OpenStreetMap (OSM)

Navegación personalizada, según rutas preferidas y tipo de vehículo

Permite planificar recorridos, según inclinación del terreno

Registro de rutas y pistas GPX, sin necesidad de internet

Proyecto de código abierto

No recopila datos personales

Control total del usuario sobre los permisos de la app OsmAnd-2 PackPoint Free Definida como “una aplicación para viajar que hace la maleta por vos”

Ayuda a no olvidarte nada importante al viajar

Organizador gratuito de listas de equipaje

Pensada tanto para viajeros frecuentes, como ocasionales

Genera listas según destino, clima y tipo de viaje

Facilita la preparación previa y ahorra tiempo pack-point-la-mejor-app-para-tu-viaje Flush Buscador rápido y simple de baños públicos

Interfaz moderna, con animaciones fluidas

Base de datos con decenas de miles de baños públicos

Funciona sin conexión a Internet (datos guardados en el teléfono)

Muestra los baños más cercanos, según la ubicación

Permite obtener indicaciones, a través de Google Maps

Incluye información adicional, como costo o necesidad de llave

Base de datos en constante actualización flush-header Polarsteps App de viajes todo en uno para planificar y registrar aventuras

Recomienda destinos y brinda consejos de expertos

Traza la ruta de viaje de forma automática

Guarda fotos y ubicaciones durante el recorrido

Crea un mapa digital personalizado del viaje

Permite convertir el recorrido en un álbum físico

Registro automático con bajo consumo de batería

Funciona sin conexión a Internet Polarsteps-screenshot-b-min

Temas Inteligencia Artificial