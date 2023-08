Un error para toda la vida, descubierto 10 años después: la historia del tatuaje que se volvió viral

"Recién nos dimos cuenta. Se quiso poner "where dreams come true", pero el pelo... del tatuador le puso "where breams come true". Ella tiene este tatuaje hace diez años. No amiga, no lo puedo creer", relató la amiga de la joven el video que se viralizó rápidamente.

Asimismo, la usuaria de la red social china agregó: "Toda su vida tuvo su tatuaje mal escrito. ¿Pueden creerlo?".

La publicación logró ser viral en TikTok

Lo cierto es que, pese al drama del momento y las posteriores risas, la publicación alcanzó las 44.000 visualizaciones y más de 1200 "me gusta".