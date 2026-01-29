Un robotaxi atropelló a un menor de edad en California

A raíz del incidente, el menor sufrió lesiones leves. A raíz de esto, se comenzará una investigación para dilucidar lo ocurrido, en un escenario de aumento de la presencia de conducción automatizada, con fuertes competidores como Waymo y Tesla desplegando sus flotas.

Estados Unidos es escenario de un amplio despliegue de flotas de robotaxis de diversas empresas ( Waymo , Tesla, Zoox) en un 2026 donde la conducción autónoma buscará tomar un rol central en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la presentación de estas nuevas herramientas no estuvo excenta de incidentes: este martes, un auto con conducción autónoma de Waymo atropelló a un menor de edad en California.

A raíz del hecho, la víctima sufrió "lesiones leves". Desde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informaron que ya dieron inicio a la investigación de lo ocurrido, mientras que desde la compañía aseguraron que "cooperarán plenamente durante todo el proceso".

Según la NHTSA, el atropello ocurrió a dos cuadras de una escuela primaria, en el horario habitual de ingreso de los alumnos. El organismo regulador precisó que en la zona había otros niños, un guardia de cruce y varios vehículos estacionados en doble fila, un contexto que incrementa el riesgo para peatones vulnerables.

La propia empresa explicó que su robotaxi impactó al niño a una velocidad de 9,6 km/h, luego de una frenada brusca desde unos 27 km/ h. De acuerdo con la explicación oficial, el peatón “ingresó repentinamente a la calzada desde detrás de una camioneta SUV alta, interponiéndose directamente en la trayectoria de nuestro vehículo”. La compañía agregó que el sistema del auto autónomo “detectó inmediatamente al individuo en cuanto empezó a salir de detrás del vehículo detenido”.

En la misma publicación, Waymo señaló: “Tras el contacto, el peatón se levantó inmediatamente, caminó hacia la acera y llamamos al 911. El vehículo permaneció detenido, se movió al costado de la carretera y permaneció allí hasta que la policía lo autorizó a abandonar la escena”.

El episodio se conoció en un momento sensible para la empresa, que enfrenta dos investigaciones paralelas por el adelantamiento ilegal de autobuses escolares por parte de sus robotaxis. La NHTSA abrió un expediente en octubre, tras un primer reporte en Atlanta, Georgia, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició su propia investigación la semana pasada, luego de que se registraran cerca de 20 incidentes similares en Austin, Texas.

En este escenario de proliferación de las pruebas en la vía pública de robotaxis, la Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA analiza “si el Waymo AV ejerció la precaución adecuada dada, entre otras cosas, su proximidad a la escuela primaria durante las horas de entrega y la presencia de peatones jóvenes y otros posibles usuarios vulnerables de la vía”.

La defensa de Waymo

En su blog oficial, la empresa detalló que el incidente ocurrió "cuando el peatón ingresó repentinamente a la calzada desde detrás de una camioneta SUV alta, interponiéndose directamente en la trayectoria de nuestro vehículo". Así, desde la empresa líder en conducción autónoma aseguraron que su tecnología "detectó al individuo inmediatamente en cuanto empezó a salir de detrás del vehículo detenido. El conductor de Waymo frenó bruscamente, reduciendo la velocidad de aproximadamente 27 km/h a menos de 9.6 km/h antes de hacer contacto".

En este punto, compararon el accionar del robotaxi con un conductor humano. Así afirmaron que, en esta misma situación, una persona "habría impactado al peatón a aproximadamente 22,5 km/h".

"Esta reducción significativa en la velocidad y la gravedad del impacto demuestra la importante ventaja del Waymo Driver en términos de seguridad", detallaron.

"Este evento demuestra la importancia crucial de nuestros sistemas de seguridad. Mantenemos nuestro compromiso de mejorar la seguridad vial en nuestros lugares de trabajo, a medida que continuamos con nuestra misión de ser el conductor más confiable del mundo", concluye el comunicado oficial de la empresa.