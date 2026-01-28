Así funciona la "dark factory" de Xiaomi: opera 24 horas a oscuras, con inteligencia artificial y sin empleados

La planta inaugurada en 2024 está ubicada en el distrito de Changping, en Beijing. Utiliza la Plataforma de Fabricación Hiperinteligente que comunica a las máquinas entre sí en tiempo real y permite reducir errores.

La compañía tecnológica china Xiaomi, liderada por Lei Jun , continúa ganando terreno en el mercado de los smartphones a nivel global y avanza en el desarrollo de sus productos con la ampliación de sus instalaciones, ubicadas en Beijing. Allí se encuentra ubicada la Changping Smart Factory, una "fábrica oscura" totalmente automatizada con inteligencia artificial y que funciona las 24 horas sin empleados, ícono de la compañía y reflejo de los tiempos que corren. Cómo opera.

La construcción de la planta, ubicada en el parque industrial de Changping, en las afueras de la capital de China, demandó u$s330 millones (2.400 millones de yuanes). El proyecto de la obra fue anunciado en agosto del 2020 y la construcción comenzó en 2021. La primera etapa concluyó en 2023 con el armado de la estructura principal, mientras que para inicios del 2024 terminó el proceso completo y comenzó a operar.

El tamaño de la "dark factory" es diez veces superior a la de su hermana en el distrito pekinés de Yizhuang. La dimensión total ronda los 81 mil metros cuadrados, unas once canchas de fútbol. La compañía, conocida por su amplia gama de productos -desde teléfonos hasta vehículos eléctricos- produce allí los smartphones de segunda generación, cuyo proceso implica la colocación de chips, las pruebas de placas, el ensamblaje, las pruebas completas de la máquina y el empaquetado del producto terminado.

La capacidad productiva de la plata es de 10 millones de smartphones por año . Y el valor de producción es de aproximadamente 60 mil millones de yuanes, equivalente a u$s8.627 millones .

Según informó su CEO, Lei Jun, la fábrica está completamente automatizada y digitalizada. Cuenta con capacidades integrales de autoanálisis de datos de producción para la toma de decisiones, lo que la convierte en una "Smart Factory" con la capacidad de desarrollar sus procesos de forma independiente y de manera continua.

Xiaomi Smart Factory_ The Futuristic Factory El video forma parte del anuncio por parte de Xiaomi en 2020 de la construcción de la nueva fábrica. Xiaomi

Hyper IMP, la Plataforma de Fabricación Hiperinteligente

Durante el proceso, la fábrica se encuentra totalmente a oscuras. Esto es debido a que no intervienen personas, dado que es una planta totalmente automatizada a través de su propia "Plataforma de Fabricación Hiperinteligente" (Hyper IMP) que comunica a las máquinas entre sí en tiempo real, detecta y repara fallos de forma autónoma y optimizan constantemente la producción sin intervención externa.

Xiaomi EV Factory utiliza Hyper IMP para optimizar todo el proceso de fabricación inteligente, desde la gestión de la producción hasta los ajustes detallados para la optimización autónoma, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el proceso, ajustado a los estándares de sustentabilidad.

Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), la cumbre climática más importante del 2024, Xiaomi destacó Hyper IMP como parte de su estrategia de desarrollo sostenible para mejorar la gestión del carbono en su ecosistema inteligente "Humano x Coche x Hogar”.

"Mediante la fabricación inteligente, la innovación en IA y los nuevos modelos de venta minorista en nuestro ecosistema inteligente, Xiaomi no solo ha mejorado su eficiencia operativa y las economías de escala en la producción, sino que también ha mejorado la integración y la eficiencia de su cadena de suministro, optimizando eficazmente la utilización de recursos y los ratios de consumo energético", expresó Alain Lam Sai-wai, vicepresidente y director financiero del Grupo.

La puesta en marcha de la planta en 2024 fue destacada por la empresa como "un paso importante en el desarrollo de Xiaomi en la industria de la fabricación inteligente" y una adaptación "a los tiempos que corren, con mayor presencia de inteligencia artificial". La maquinaria que utiliza la empresa en la planta es totalmente desarrollada por sus ingenieros.

La fábrica inteligente de Xiaomi es un reflejo de la influencia de la Inteligencia Artificial en el mundo de la industria. Estudios calculan que en los próximos seis años el 40% de los puestos de trabajo serán reemplazados por IA. De todas maneras, la empresa emplea en otras áreas a más de 30 mil personas a nivel global, con foco en ingenieros y técnicos. Su equipo de Investigación y Desarrollo (R&D) representa casi el 50% de la plantilla.

En la Changping Smart Factory, la compañía fabrica los Xiaomi MIX Fold 4 y el Xiaomi MIX Flip. Allí también se producen el Xiaomi 14 Golf Blue y el Xiaomi 14 Ultra.

Quién es Lei Jun, el magnate detrás de Xiaomi, la compañía tecnológica más grande de China

Lei Jun no solo lidera Xiaomi, la empresa de tecnología con mayor proyección de China. También encarna una visión completamente distinta del éxito económico. A pesar de figurar entre los hombres más ricos del mundo, elude los reflectores y evita hablar de su fortuna.

En el universo empresarial chino, acumular riqueza sin ostentar se considera un valor cultural. Para Lei Jun, ese principio forma parte de su identidad. Nacido en la ciudad de Xiantao y formado en ingeniería informática, su ascenso económico nunca vino acompañado de gestos de vanidad.

La empresa fundada por Lei Jun en 2010, fue una de las que más creció en la pandemia con un 23% de desarrollo durante el 2020. Entró el top 3 a nivel mundial de cuota de mercado de envío de celulares, con sus productos disponibles en más de 100 países. Esta posición lo llevó a escalar en la lista de Forbes Global 500 al puesto 266.

Además de dirigir Xiaomi, también participa como presidente en Kingsoft, una firma de software con sede en Hong Kong, y es inversor en JOYY Inc., una plataforma digital en crecimiento. Sin embargo, mantiene un bajo perfil incluso dentro de estos espacios.

A pesar de su discreción, los números no mienten. El patrimonio neto de este magnate alcanzó los 45 mil millones de dólares a junio de 2025. Esta cifra lo ubica entre los principales referentes de la elite financiera global y como uno de los líderes económicos más influyentes de Asia.