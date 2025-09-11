Una inteligencia artificial fue nombrada como ministra para combatir la corrupción en Albania

Este jueves, el gobierno de Albania designó como ministra a una inteligencia artificial (IA). Su nombre es Diella , que significa " Sol " en albanés, y será encargada de aceptar o rechazar licitaciones públicas. Diella , fue elegida por el Primer Ministro del país balcánico, Edi Rama , como gesto ante la lucha contra los escándalos de corrupción que atraviesa Albania, en los últimos años.

La herramienta será la encargada de tomar las decisiones en torno a las contrataciones públicas para garantizar que estén "100% libres de corrupción". Además, que todo el dinero público que se reparta con el sector privado, se haga de una forma " completamente transparente ", según dijo Rama.

Diella , fue diseñada y presentada con con un traje tradicional y folclórico del país balcánico. La IA había sido presentada en enero como una asistente dentro de la plataforma e-Albania, una página oficial albanesa para realizar trámites públicos.

El primer ministro, quien revalidó su gobierno para un cuarto mandato en mayo, está preparando la composición de su nuevo gabinete incluyendo desde este jueves, a Diella. Hasta ahora la primera ministra-inteligencia había sido asistente en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, ayudando a generar 36.600 documentos digitales y ha prestado cerca de 1.000 servicios a los ciudadanos.

Las licitaciones públicas han sido la fuente de varios escándalos de corrupción en el país. Albania es un centro para bandas que buscan blanquear su dinero procedente del tráfico de drogas y armas en todo el mundo. Esa corrupción llegó al poder, lo que complicó la imagen de Albana y su adhesión a la Unión Europea (UE). Combatir la corrupción dentro del país balcánico, es una tarea pendiente y fundamental para conseguir la adhesión en 2030, que sumaría 2,8 millones de ciudadanos más a la UE y una ministra que en realidad es una inteligencia artificial.