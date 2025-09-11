Una inteligencia artificial fue nombrada como ministra para combatir la corrupción en Albania

Este jueves, el gobierno de Albania designó como ministraa una inteligencia artificial(IA).Su nombre es Diella, que significa "Sol" en albanés, y será encargada de aceptar o rechazar licitaciones públicas. Diella, fue elegida por el Primer Ministro del país balcánico, Edi Rama, como gesto ante la lucha contra los escándalos de corrupción que atraviesa Albania, en los últimos años.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Rama, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones legislativas del pasado mes de mayo, acaba de nombrar a Diella como la primera ministra-inteligencia artificial de la historia de la humanidad. El primer ministro albanés declaró sobre la inusual designación explicando como integrara su gobierno: "Es el primer miembro del Gobierno que no está físicamente presente, sino que ha sido creada virtualmente por IA".Informate más
La herramienta será la encargada de tomar las decisiones en torno a las contrataciones públicas para garantizar que estén "100% libres de corrupción". Además, que todo el dinero público que se reparta con el sector privado, se haga de una forma "completamente transparente", según dijo Rama.
¿Cómo es Diella? La primera ministra-inteligencia artificial de la historia de la humanidad
edi rama
Edi Rama, es primer ministro de Albania desde 2013 y fue recientemente reelecto
Diella, fue diseñada y presentada con con un traje tradicional y folclórico del país balcánico. La IA había sido presentada en enero como una asistente dentro de la plataforma e-Albania, una página oficial albanesa para realizar trámites públicos.
El primer ministro, quien revalidó su gobierno para un cuarto mandato en mayo, está preparando la composición de su nuevo gabinete incluyendo desde este jueves, a Diella. Hasta ahora la primera ministra-inteligencia había sido asistente en la Sede Electrónica de la Administración albanesa, ayudando a generar 36.600 documentos digitales y ha prestado cerca de 1.000 servicios a los ciudadanos.
Las licitaciones públicas han sido la fuente de varios escándalos de corrupción en el país. Albania es un centro para bandas que buscan blanquear su dinero procedente del tráfico de drogas y armas en todo el mundo. Esa corrupción llegó al poder, lo que complicó la imagen de Albana y su adhesión a la Unión Europea (UE). Combatir la corrupción dentro del país balcánico, es una tarea pendiente y fundamental para conseguir la adhesión en 2030, que sumaría 2,8 millones de ciudadanos más a la UE y una ministra que en realidad es una inteligencia artificial.
Dejá tu comentario