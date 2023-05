Videojuegos: PlayStation tardará más de lo previsto en el multijugador de The Last of Us

Sony bajará el ritmo en el desarrollo del esperado juego multijugador de The Last of Us para analizar su calidad y su viabilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, Naughty Dog , la subsidiaria de PlayStation que creó la franquicia de videojuegos , confirmó esta noticia y la conectó con el desarrollo de un nuevo título para un solo jugador.

Cuatro fuentes anónimas le confirmaron a Bloomberg que el equipo que trabajaba en el juego, conocido como "The Last of Us: Factions" , fue reducido y que ahora un grupo más pequeño sigue trabajando mientras la compañía reevalúa que camino tomar. El juego no está cancelado pero muchos programadores fueron movidos a otros proyectos.

The Last of Us.webp HBO

En ese sentido, Bloomberg informó que Sony le solicitó a Bungie que revisará el proyecto Factions y que esta presentó dudas respecto a mantener a los jugadores enganchados a largo plazo. Naughty Dog lleva desarrollando este título, que comenzó como una expansión de The Last of Us: Parte II, hace cuatro años.

Si bien The Last of Us ya erá una franquicia popular desde su lanzamiento en 2013, este año su reconocimiento se impulsó gracias a su exitosa adaptación al mundo de las series por HBO.