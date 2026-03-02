Australia evalúa el bloqueo de servicios de inteligencia artificial que no verifiquen la edad de los usuarios + Seguir en









La medida se regirá a partir del 9 de marzo. Los servicios de internet deberán restringir a los australianos menores de 18 años el acceso a contenidos pornográficos, de violencia extrema, autolesiones y trastornos alimentarios.

Varios países estarían empleando pasos similares, entre ellos se encuentran, Francia, Reino Unido y España.

Australia advirtió que podría obligar a los motores de búsqueda y a las tiendas de aplicaciones a bloquear los ‌servicios de inteligencia artificial que no ‌verifiquen la edad de los usuarios, a través de su regulador de internet. Debido a esto, se espera controlar a las empresas de IA, que enfrentan un número creciente de demandas por no detener los daños autoinfligidos o violencia digital.

La medida se regirá a partir del 9 de marzo, donde los servicios de internet en el país, incluidas las herramientas de búsqueda como ChatGPT de OpenAI y los chatbots complementarios menos conocidos, deben restringir a los australianos menores de 18 años el acceso a contenidos pornográficos, de violencia extrema, autolesiones y trastornos alimentarios.

"eSafety utilizará toda nuestra autoridad en caso de incumplimiento", expresó un portavoz ‌del comisionado. En caso de no cumplir con lo requerido, se enfrentarán a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, lo que equivale a 35 millones de dólares estadounidenses.

Nuevas medidas en Australia En el pasado diciembre, Australia se convirtió en uno de los países con la legislación más punitiva y amplia contra el uso de redes por parte de menores de 16 años. Estas medidas se han dado en el marco de varios análisis donde se pudo registrar que, existen niños de tan solo 10 años que hablan con herramientas interactivas basadas en inteligencia artificial hasta seis horas al día.

Además, el portavoz afirmó que eSafety estaba "preocupada por que las empresas de ‌IA estén aprovechando la manipulación emocional, el antropomorfismo y otras técnicas avanzadas para atraer, cautivar y afianzar a los jóvenes en el uso excesivo de los chatbots".

Es por eso que, varios países estarían empleando pasos similares, entre ellos se encuentran, Francia, Reino Unido y España, cuyo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que prohibirá el acceso a redes a menores de 16 años y que sus directivos tendrán que asumir responsabilidades por las infracciones.