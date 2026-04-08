Tras fallo judicial, se reunió la Paritaria Nacional Docente pero no hubo acuerdo + Seguir en









Delegaciones del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se concentraron frente a las oficinas del organismo exigiendo más recursos para la educación Pública y la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Docentes se movilizaron por mejoras salariales

En el marco de la Paritaria Nacional Docente, delegaciones del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se concentraron desde la mañana frente a la Secretaría de Trabajo en reclamo de más recursos para la Educación Pública y la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

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Luego de la reunión paritaria, de la que participó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), los representantes de SUTEBA se reunieron desde las 10:30 frente a las oficinas del organismo con carteles donde exigían más dinero para la educación, saldar la deuda con la Educación a las Provincias y el "fin de la corrupción", entre otras demandas.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional le adeuda más de $22 billones en todo concepto, una cifra que afecta fuertemente a todas las partidas del presupuesto bonaerense, pero sobre todo a la educación pública, denunciaron los gremios docentes.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.02.01 Delegaciones del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se concentraron desde las 10.30 frente a las oficinas del organismo. El reclamo de los docentes Mientras se desarrollaba el encuentro entre los delegados de la CTERA y funcionarios del Gobierno, la segunda de SUTEBA, María Laura Torre, habló ante los manifestantes y lanzó criticas a las políticas de ajuste: "Hoy volvió la Paritaria Nacional porque lo exigió un Tribunal de Justicia del Trabajo, porque de otro modo no nos hubiesen convocado”, afirmó la docente.

Además, continuó: “Vinimos a exigirle al Gobierno de Milei, al Gobierno Nacional, a Torrendell, que está ahí arriba dándonos la espalda, porque nunca nos dio la cara a la docencia del país. No estamos solo por un piso salarial justo, sino para exigir que también nos devuelvan la plata que nos robaron desde que asumieron, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente".

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.02.01 (1) El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, presente en la movilización. Fracaso en la Paritaria Nacional Docente El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, comunicó a los presentes el resultado de la reunión: “Intentan hacer una farsa de este ámbito, pero no se lo vamos a permitir. Vamos a seguir sosteniendo la Paritaria Nacional Docente porque fueron muchos años de lucha". Además, agregó: "para sumar al desmantelamiento que están llevando adelante, nos hacen una propuesta de piso salarial por debajo de lo que están pagando cada una de las provincias”. “CTERA se declara en estado de alerta y movilización para dar la pelea en todo el país por el FONID, el Financiamiento Educativo, la Infraestructura Escolar y los problemas de Salud Mental en las Escuelas. No vamos a cesar de pelear en defensa de nuestros derechos, que conseguimos hace muchos años, culminó. En el cierre, Baradel convocó a acompañar a la movilización de los jubilados de este miércoles y en reclamo de la Ley de Glaciares que se debate desde las 15 en el Congreso de la Nación.