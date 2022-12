Vindicación de Beatriz Guido en Rosario para su centenario

Beatriz Guido, nacida el 13 de diciembre de 1922, era hija del arquitecto Ángel Guido, que participó en el Monumento a la Bandera inaugurado en Rosario en 1957, y de Berta Eirin, una mujer de fuerte personalidad que la influyó mucho, y a quien dedicó el libro “Una madre”. En el acto de mañana, se la declarará también “ciudadana ilustre y escritora distinguida” de la ciudad. Pero, según cuenta Barney Finn a este diario, los homenajes no terminarán allí. Desde hace un tiempo, está trabajando en el guión de un documental ficcional, un docudrama, sobre Beatriz Guido. que tendrá la producción de Pablo Piedras y Magu Schavelzon. El guion tuvo una beca de desarrollo del Fondo Nacional de las Artes, y Natalia Herrera y Elsa Osorio colaboran con él en su escritura. Entre sus proyectos, también figura una puesta semimontada de dos obras teatrales inéditas de la autora, “Esperando a los Castro” y “Las puertas de Oriente”.

Un texto muy bello que Barney Finn consagró a su amiga se titula “Las moradas”, término donde no sólo resuenan esas “moradas espirituales” sobre las que escribió Santa Teresa de Jesús, sino también las residencias físicas, las distintas casas en las que vivió Beatriz Guido, desde su nacimiento hasta su muerte, ocurrida en Madrid, donde fue agregada cultural durante una parte del gobierno de Raúl Alfonsín, el 29 de febrero de 1988. De acuerdo con Barney, no hay distinción posible entre un tipo de morada y otra, ya que “todas las casas que habitamos tienen nuestras huellas y, después, nuestros fantasmas. Nuestras casas somos nosotros mismos”.

“Beatriz era imparable y así la recuerdo desde el día que la conocí filmando ‘La caída’ en la calle Viamonte, frente a la Facultad”, escribe Barney Finn en un pasaje de “Las moradas”. “Después hubo siempre excusas para verla y estar cerca en filmaciones o funciones privadas, como aquella noche de ‘La caída’ en Alex, o la multitudinaria de ‘Fin de fiesta’ en el Gran Rex, un sábado a las 10 de la mañana, o en La Plata, con abucheos, monedas, policía, gases y refugio final en el Jockey Club, mientras ella, imbatible y sonriente, permanecía junto a ‘Leo el pompeyano’, tal como llamaba a Torre Nilsson. La ‘Hormiguita Kuki’, como le decía él en sus cartas, sabía cómo mirar, vigilar, sugerir, sonreír; la persuasión era uno de sus dones, y solía aparecer en momentos claves como la noche que nos quedamos en el Tigre Hotel hasta las 7 de la mañana. Casi de madrugada, Nilsson llevó su cámara junto al río y la emplazó para no verlo, apenas una hilera de árboles que se perfilaban en la noche. Beatriz, atenta, seguía las indicaciones que le daba a Lydia Lamaison y Alfredo Alcón hasta que ‘Ecuménico y Natividad’, de espaldas a cámara, caminaron en silencio y el hijo apoyó la mano protectora en su hombro [La película era “Un guapo del 900”]. Va toma y se da por hecha, pero Beatriz le comenta algo, y Babsy plantea una segunda igual, pero con una variante: no apoyar la mano, caminar juntos, separados. Beatriz, sin poder contenerse, casi como una travesura, adhirió a la segunda, y me dijo que se lo comentara a Nilsson. Por supuesto que nadie opinaba, y menos yo, pero cuando se proyectó la película en privado esa fue la toma final. Betty siempre estaba en un rincón de la filmación escribiendo en su cuaderno, pero atisbando. Sin duda, en esos días ella era una mujer empoderada, en épocas donde el feminismo no estaba presente o no era tan evidente”.