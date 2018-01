El dólar se hundió 32 centavos y perforó los $ 19 luego de que el BCRA bajara la tasa menos de lo previsto

Luego de que el Banco Central decidiera bajar levemente la tasa de política monetaria al 28%, el dólar se hundió este miércoles 32 centavos y perforó los $ 19, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com.



Como respuesta a la decisión de la autoridad monetaria de recortar la tasa referencia en 75 puntos básicos, menor de lo que estimaba el mercado, la oferta de divisas reapareció con intensidad en la plaza y en varios tramos de la jornada no encontró respuesta en la punta compradora, justificando una (previsible e) importante caída en la cotización.



Así, el minorista terminó en $ 18,99, mientras que el mayorista retrocedió 33 centavos y medio a $ 18,65, acercándose al mínimo del año ($ 18,43), en una rueda con limitado volumen operado (unos u$s 553,8 millones). El Banco Nación fijó su tipo de cambio vendedor de transferencia en $ 18,62 y el billete en $ 18,85 por unidad.



En los últimos días, los inversores habían operado con la expectativa de una baja mucho más importante en la tasa de referencia, incluso de hasta 200 puntos básicos, en función de los rendimientos que se observaban en el mercado secundario de Lebac, y luego de que se anunciaran a fines de 2017 metas de inflación mucho más laxas (del 15% para 2018, desde el 12% -como techo- previo).



Pero el Central buscó una dosis gradualista y admitió que será "cauteloso" en la adecuación de la política monetaria al nuevo sendero de desinflación, y que futuras reducciones de la tasa dependerán de cómo se comporte la inflación.



"El moderado retoque dispuesto por la autoridad monetaria obró como un disparador de la oferta que le quitó al dólar la presión compradora y lo acomodó en un rango más acorde con las nuevas expectativas del mercado sobre su evolución en el corto plazo", dijeron desde PR Corredores de Cambio.



Así, la divisa norteamericana repitió el comportamiento de las últimas jornadas operando con extrema volatilidad y bruscos cambios en los precios pero hoy con franca tendencia declinante. A excepción del primer tramo del día, lapso en el cual el tipo de cambio se sostuvo con pequeñas reacciones alcistas, en el resto de la sesión la corriente vendedora se impuso con relativa facilidad en el desarrollo de las operaciones, describió un operador del mercado.



Los máximos de la fecha se registraron a media mañana cuando puntuales órdenes de compra hicieron que el dólar tocara los $ 18,84, un valor bastante lejano al del cierre anterior. "El desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior ejercieron una fuerte presión sobre los precios que fueron retrocediendo con muchos altibajos hasta tocar mínimos en los $ 18,61 en el último tramo del día", señaló el analista Gustavo Quintana.



Ahora, el mercado comenzó a especular con lo que pasará en las futuras tasas de las Lebac, cuando el próximo martes se lleve a cabo la nueva licitación mensual, aunque se descuenta que el actual contexto favorece la operatoria del "carry trade".



Es que en el mercado secundario las letras en pesos del BCRA subían hoy al 28,05% anual para el plazo de siete días (desde el 27,55%), en sintonía con la tasa de referencia dispuesta ayer por el BCRA. A su vez, la Lebac de mayor plazo (252 días) alcanzaba el 26% anual.



Si bien se espera que el tipo de cambio pueda mantener esta tendencia a la baja en las próximas ruedas a la luz de la baja (leve) de la tasa, en el mercado creen que "no está todo dicho". "Mantenemos una actitud de cautela, dado que podría haber un tercer round en esta disputa (por el nivel de la tasa)", advirtió Delphos Investment.



Mientras tanto, en frente externo los operadores miraban de cerca la evolución de la tasa del bono a estadounidense a 10 años, que tocaba máximos de 10 meses, después de que los funcionarios encargados de revisar la cartera de China en moneda extranjera recomendaron desacelerar o detener las compras de los títulos de EEUU debido a que el mercado sería cada vez menos atractivo y ante las tensiones comerciales con Washington, reportó el miércoles la agencia Bloomberg.



En ese contexto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía al 2,56%, aunque más temprano llegó a rozar el 2,60%.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue cayó 22 centavos a $ 19,32, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" desciende 34 centavos a $ 18,64.



En el mercado de futuros del ROFEX, a su vez, se operaron u$s 608 millones, de los cuales más del 30% se operó para fin de enero a $ 18,875, con una tasa implícita de 23,80%, y el plazo más largo fue julio, que cerró a $ 20,79, al 21,06%. Los plazos quedaron todos negativos, con bajas promedio de más de 20 centavos, hasta junio de 2018, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 137 millones hasta los u$s 55.124 millones.