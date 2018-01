Tras colocación de bonos, reservas del BCRA quedaron en niveles récord: u$s 63.902 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó mediante un comunicado que las Reservas Internacionales lograron un nuevo máximo histórico tras la colocación de bonos por parte del Gobierno.



Las arcas del BCRA finalizaron en u$s 63.902 millones, aumentando u$s 8.881 millones respecto al día hábil anterior.



Este fuerte incremento registrado en el día de la fecha, se debe al ingreso de los fondos por la colocación de bonos del Gobierno nacional en el mercado internacional a 5, 10 y 30 años.



Además, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 20 millones.



Cabe destacar, que en el mercado de cambios local, el Banco Central no tuvo participación.



Por último, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 1 millón.